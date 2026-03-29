Un frente activo de 2 kilómetros y unas 400 hectáreas afectadas en el incendio de Sierra Espuña, primeras estimaciones

MURCIA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente regional, Fernando López Miras, ha informado que el frente del incendio que afecta a Sierra Espuña podría tener cerca de 2 kilómetros y que se podrían haber visto afectadas unas 400 hectáreas, según primera estimaciones de los técnicos.

López Miras ha informado que, en estos momentos, hay 150 efectivos trabajando sobre el terreno, entre brigadas forestales, bomberos del CEIS, efectivos de Protección Civil, además de cuatro helicópteros, tanto de medios de la Región de Murcia como del Miteco y la Comunidad Valenciana.

La primera estimación de los técnicos, según ha explicado López Miras, es que puede haber afectadas una 400 hectáreas de terreno. El frente activo ahora mismo es de 2 kilómetros.

El presidente regional ha señalado que, según estiman los técnicos, la evolución del incendio podría ser favorable si, a partir de las 20.00 horas, remite la intensidad del viento. López Miras ha insistido en que está en coordinación y comunicación con los alcaldes de los municipios afectados, tanto Aledo como Totana.

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