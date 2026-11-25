La cabeza de lista de Frente Amplio al Congreso de los Diputados por la Región, Penélope Luna, tras suscribir la ILP de Climatización Sostenible, Infraestructuras y Confort Térmico en los Centros Educativos Públicos - FRENTE AMPLIO

Propone un plan estatal de inversión para construcción, reforma y climatización de aulas en colaboración con las comunidades MURCIA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista de Frente Amplio al Congreso de los Diputados por la Región, Penélope Luna, ha suscrito este miércoles en Murcia, a las puertas del CEIP Mariano Aroca, la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de Climatización Sostenible, Infraestructuras y Confort Térmico en los Centros Educativos Públicos, impulsada por familias, estudiantes y organizaciones sindicales.

Luna ha señalado la situación de este centro como ejemplo del "abandono de la inversión en la escuela pública de los gobiernos del Partido Popular" y ha denunciado el "insostenible deterioro y la falta de mantenimiento" de las instalaciones educativas en la Región, según ha informado Frente Amplio en un comunicado.

De acuerdo con los datos expuestos por la candidata, en los tres años de legislatura el Ejecutivo regional ha dispuesto de 105,7 millones de euros para infraestructuras educativas y ha ejecutado 50,2 millones (el 47,5%), con un 72% de ese presupuesto cofinanciado por fondos europeos y del Gobierno central.

Asimismo, ha criticado que en materia de climatización "apenas" se haya ejecutado el 6% de los 16 millones disponibles en la legislatura, financiados en un 96% con presupuesto del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

La coalición ha propuesto un plan estatal de inversión para construcción, reforma y climatización de aulas en colaboración con las comunidades autónomas, además de medidas como la accesibilidad universal de los colegios, servicios complementarios como actividades extraescolares gratuitas dentro del Plan Corresponsables y la gratuidad total y universal del comedor escolar en Infantil y Primaria en centros públicos.