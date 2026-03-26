Una furgoneta da varias vueltas de campana y deja 7 heridos leves en Jumilla

MURCIA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de siete varones han resultado este jueves heridas leves, entre 22 y 60 años, al dar varias vueltas de campana y volcar la furgoneta en la que viajaban, en la localidad de Jumilla, según han informado a Europa Press fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias y de la Guardia Civil de Tráfico.

El siniestro se ha registrado sobre las 7.35 horas, en el kilómetro 11,600 de la RM-403, que de Jumilla a Ontur (Albacete) cuando, por causas que se desconocen, una furgoneta ha dado varias vueltas de campana, ha volcado y se ha salido de la calzada.

Como consecuencia, siete personas han resultado heridas leves. Dos ambulancias no asistenciales han trasladado a los heridos al hospital Virgen del Castillo de Yecla.