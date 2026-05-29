Garamendi (CEOE) tilda de "bochornosa" la imagen que da España en Europa por los presuntos casos de corrupción

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, y el presidente de CROEM, Miguel López Abad, en la 48ª Asamblea General de CROEM - CARM

MURCIA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha tildado este viernes en Murcia de "bochornosa" la imagen que se ofrece de España en Europa por los presuntos casos de corrupción que afectan al PSOE.

"La imagen que observamos todos los días a través de los medios de comunicación no es la que genera confianza para que un país funcione", ha dicho Garamendi en el marco de la 48ª asamblea general de la patronal murciana.

El líder de la CEOE ha reivindicado la independencia del poder judicial y la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los medios de comunicación libres e independientes como "parte fundamental" de la democracia.

Asimismo, Garamendi ha insistido en la necesidad de contar con unos Presupuestos Generales del Estado para saber cómo y dónde se va a invertir y de recuperar el diálogo social frente al "monólogo social", al tiempo que ha reclamado soluciones para la "hiperregulación" en materia económica y laboral.