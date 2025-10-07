García Montoro afirma que el nuevo decreto de vivienda asequible "permitirá poner en marcha más hogares en menos tiempo"

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro (2i), el presidente de Apirm, José Ramón Blázquez (2d), la directora de Apirm, Beatriz Menéndez, y el secretario general de la Consejería, José Francisco Lajara, durante el encuentro - CARM

MURCIA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha valorado este martes el nuevo decreto de vivienda asequible que "permitirá poner en marcha más hogares en menos tiempo", según ha afirmado el consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, tras la reunión celebrada con la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Región de Murcia (Apirm) para analizar el citado decreto.

El consejero ha resaltado en la reunión con el presidente Apirm, José Ramón Blázquez, que "varias de estas medidas suponen una innovación sin precedentes en España, al introducir fórmulas pioneras que permitirán dar una respuesta más rápida y flexible a la necesidad de vivienda asequible".

En el encuentro se han repasado las medidas de mayor interés para los promotores inmobiliarios, entre las que el responsable regional ha destacado "la agilización de la tramitación urbanística con la eliminación del denominado 'documento de avance', que reducirá de manera significativa los plazos en modificaciones puntuales de planeamiento, planes parciales y planes especiales".

El decreto también contempla la declaración de urgencia y la tramitación preferente de todos los procedimientos vinculados a la ejecución de las medidas de vivienda, lo que "permitirá reducir a la mitad los plazos actuales tanto en la administración regional como en la municipal".

"Se trata de un cambio sustancial que permitirá que los proyectos se pongan en marcha en semanas en lugar de meses", ha señalado García Montoro, que ha subrayado la importancia de la creación del 'Panel de Impulso Urbanístico', una comisión intersectorial de carácter ejecutivo cuyo objetivo será resolver de manera ágil cualquier discrepancia o bloqueo que retrase la transformación de suelo para la construcción de nuevas viviendas protegidas.

El encuentro con Apirm ha permitido también abordar otras medidas de interés para los promotores, como la posibilidad de establecer primas de edificabilidad, la redefinición del modelo de vivienda asequible con un módulo de venta actualizado, la colaboración público-privada mediante concesión administrativa de solares públicos de equipamiento para viviendas en alquiler, la adecuación de bajos comerciales a uso residencial y la rehabilitación de edificios sin terminar.

Además, el decreto permitirá flexibilizar de manera excepcional y urgente los planes generales municipales de ordenación para facilitar la construcción de bloques de viviendas asequibles frente a los adosados tradicionales, incrementando así el parque disponible para jóvenes y familias de clase media.

Asimismo, el consejero ha remarcado que "este decreto ley es un texto que nace del consenso y el diálogo y que se ha diseñado tras la participación de distintos colectivos, entre ellos Apirm, cuya colaboración resultará esencial para poner en marcha este modelo de manera eficaz y adaptada a las necesidades reales de la Región de Murcia".