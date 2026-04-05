El gasto farmacéutico en la Región de Murcia crece un 3% y alcanza los 526 millones de euros en 2025

Archivo - Una persona en una farmacia - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

MURCIA 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El gasto farmacéutico a través de recetas oficiales en la Región de Murcia cerró el ejercicio 2025 en 526,8 millones de euros, lo que representa un incremento del 3% respecto al año anterior, cuando la inversión en fármacos se situó en 511,3 millones de euros.

Según datos del Ministerio de Sanidad publicados por el Centro Regional de Estadística de Murcia (CREM), el volumen de envases facturados en la comunidad ascendió a 44.276.567 unidades durante el último año.

Por su parte, el gasto medio por cada envase prescrito se situó en 11,9 euros, manteniéndose en niveles similares a los registrados en 2024.

Del total del gasto registrado en la Región, la mayor partida correspondió al Sistema Nacional de Salud (CCAA e Ingesa) con 503.835.999 euros. El resto de la inversión, que asciende a 22.964.552 euros, fue gestionado a través de las mutualidades administrativas Muface, Isfas y Mugeju.

En la comparativa nacional, el gasto farmacéutico en el conjunto de España alcanzó los 14.389,6 millones de euros en 2025. El gasto medio por envase en el total del país fue de 11,8 euros, una décima por debajo de la media registrada en la Región de Murcia.