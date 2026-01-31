El '1-1-2' gestiona 76 llamadas relacionadas con el episodio de vientos en la Región de Murcia

MURCIA 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

Este sábado, hasta las 13.30 horas, el Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' ha recibido un total de 76 llamadas correspondientes a 69 asuntos relacionados con el episodio de vientos que afecta a la Región de Murcia, y que ha motivado la alerta amarilla por vientos y fenómenos costeros hasta las 16.00 horas.

La mayoría de los asuntos gestionados están relacionados con derrumbes y caída de objetos (41) y con obstáculos en la vía pública (19), localizándose principalmente en los municipios de Murcia (26) y Cartagena (15). Ninguno de estos asuntos ha sido relevante.