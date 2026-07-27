El Gobierno aprueba 24,7 millones en incentivos regionales para 13 proyectos de inversión en la Región de Murcia

El ministro de Hacienda, Arcadi España - Jesús Hellín - Europa Press

MURCIA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha aprobado la concesión de 24,7 millones de euros en incentivos regionales para 13 proyectos de inversión en la Región de Murcia, unas ayudas que movilizarán una inversión global de 99,1 millones de euros y permitirán crear 376 nuevos puestos de trabajo, además de mantener otros 1.206 empleos.

Dos de estos proyectos fueron analizados por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), mientras que los once restantes se tramitaron mediante orden ministerial al no superar los 15 millones de euros de inversión subvencionable por empresa, según las órdenes del Ministerio de Hacienda publicadas este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En conjunto, los 13 proyectos recibirán subvenciones por importe de 24.701.794,13 euros, destinadas a respaldar inversiones que ascienden a 99.118.907 euros.

A nivel nacional, el Gobierno ha aprobado incentivos para un total de 97 proyectos de inversión en doce comunidades autónomas, con un importe global de 281,25 millones de euros, que permitirán movilizar inversiones por valor de 1.163,3 millones de euros. Estas ayudas contribuirán a mantener 22.849 puestos de trabajo y a crear 2.743 nuevos empleos en el conjunto del país.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha destacado que estos incentivos persiguen avanzar en "el equilibrio económico interterritorial y en el crecimiento económico inclusivo y sostenible".