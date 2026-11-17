El ministro de Hacienda, Arcadi España, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, a 17 de noviembre de 2026, en Madrid (España) - Jesús Hellín - Europa Press

MURCIA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto-ley que actualiza las entregas a cuenta de 2027 para las comunidades autónomas y las entidades locales, con el que la Región de Murcia recibirá la cifra "récord" de 5.302 millones de euros, un 8,2% más que en 2026, según ha informado la Delegación del Gobierno.

Si a las entregas a cuenta se suma la previsión de liquidación de 2025, la financiación total para la Región de Murcia se elevará hasta los 5.800 millones de euros el próximo año, lo que supone un incremento del 8,7% respecto a los recursos recibidos en el presente ejercicio.

En el conjunto de las comunidades autónomas, las entregas a cuenta alcanzarán en 2027 los 170.529 millones de euros (+8,1% interanual), una cuantía provisional que ya había sido comunicada por el ministro de Hacienda, Arcadi España, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado el pasado mes de julio.

Al añadir la previsión de liquidación de 2025, los territorios recibirán un total de 185.593 millones de euros procedentes del sistema de financiación en 2027, lo que representa un aumento del 9,1% frente a 2026.

El ministro del ramo, Arcadi España, ha señalado que esta medida "garantiza la sostenibilidad financiera de las administraciones territoriales" y refleja "el compromiso del Gobierno con el Estado de bienestar", dado que la prestación de servicios esenciales como la sanidad y la educación depende de las comunidades autónomas.

Asimismo, el titular de Hacienda ha atribuido este incremento de recursos a la mejora de los ingresos derivada de la evolución de la economía española, que crece por encima de la media de la Unión Europea, y al dinamismo del empleo, con 22,6 millones de afiliados a la Seguridad Social.

Por otra parte, el Real Decreto-ley actualiza también las entregas a cuenta de 2027 para el conjunto de las entidades locales, que percibirán 31.826 millones de euros, un 8,8% más que en 2026, cifra que asciende a 33.773 millones de euros (+11,5%) al incluir la previsión de liquidación del sistema correspondiente a 2025.