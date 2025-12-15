El Gobierno central concede 6,8 millones de euros para nueve proyectos empresariales en la Región de Murcia

MURCIA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en la Región, Francisco Lucas, ha informado este lunes de que el Gobierno de España, a través de un Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) y de una Orden del Ministerio de Hacienda, ha aprobado la concesión de 6,8 millones de euros de incentivos regionales para nueve proyectos empresariales de la comunidad autónoma.

Según las órdenes ministeriales que se publicarán este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se han aprobado nueve proyectos, que se tramitarán vía Orden Ministerial, ya que la inversión subvencionable no supera los 15 millones de euros por empresa, según informaron fuentes de la Delegación del Gobierno en un comunicado.

La inversión total de estos proyectos supone una inversión total de 35.125.147 euros, permitirá crear 55 nuevos empleos y mantener 274 puestos de trabajo. En concreto, se desarrollarán en Lorca, Alhama de Murcia, Cartagena, Totana, La Unión y San Pedro del Pinatar.

El importe global de las subvenciones concedidas en toda España es de 235.203.841 euros y permitirá movilizar una inversión total de 1.056.276.601 euros. Estos proyectos lograrán mantener 11.270 puestos de trabajo en 93 empresas y crearán otros 3.168 nuevos empleos.

En concreto, estas ayudas se destinan a Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, La Rioja y Murcia.

Estas ayudas tienen por objetivo contribuir al equilibrio económico interterritorial y al crecimiento económico inclusivo y sostenible mediante la financiación de proyectos de inversión productiva, generadores de empleo, tecnológicamente avanzados y medioambientalmente sostenibles, fomentando la actividad económica en las regiones con un menor nivel de desarrollo y contribuyendo a cerrar la brecha en términos de renta per cápita con el resto de regiones.