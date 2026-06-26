El Gobierno central inyectará 146 millones extra a la Región para financiar la dependencia entre 2026 y 2027

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MURCIA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España transferirá a la Región de Murcia un total de 145,8 millones de euros adicionales entre los años 2026 y 2027 para financiar el nivel mínimo del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

Este incremento presupuestario es el resultado del real decreto-ley aprobado el pasado martes por el Consejo de Ministros, que eleva de forma inmediata, a partir del próximo 1 de julio, las cuantías mensuales que el Estado aporta a las comunidades autónomas por cada persona con grado reconocido de dependencia.

La ampliación estatal se concentra especialmente en las personas con Grado III (gran dependencia) y Grado II (dependencia severa), cuyas dotaciones aumentan un 128% y un 100% respectivamente, a las que se suma un incremento del 18% para el Grado I (dependencia moderada).

Según las estimaciones del Ministerio de Derechos Sociales, basadas en los últimos datos del Imserso a 31 de mayo, la Región de Murcia cuenta con 51.044 personas con prestaciones reconocidas que se verán beneficiadas por esta medida.

El desglose anual del incremento estimado sitúa la inyección económica extraordinaria para el Gobierno regional en 48,6 millones de euros para lo que resta de 2026, cifra que ascenderá hasta los 97,2 millones de euros en el ejercicio de 2027.

De este modo, la aportación global del Estado para el nivel mínimo de la dependencia en la comunidad alcanzará los 144,9 millones de euros en 2026 y superará los 193,5 millones en 2027, frente a los 96,3 millones de euros que se habrían transferido de no haberse aprobado la reforma.

Esta vía de financiación corresponde exclusivamente al nivel mínimo de cobertura por persona dependiente, por lo que no incluye los fondos adicionales del denominado nivel acordado.

El reparto de estas otras partidas complementarias entre las autonomías se abordará el próximo lunes, 29 de junio, en el seno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del SAAD.