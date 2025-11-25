Archivo - El Gobierno destina 20 millones a mejorar el saneamiento y depuración en municipios del Mar Menor - MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA - Archivo

MURCIA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha aprobado este martes el real decreto que regula la concesión directa de subvenciones para el desarrollo de actuaciones complementarias de mejora de las redes de saneamiento y sistemas de depuración de los ocho ayuntamientos de la cuenca vertiente al Mar Menor dotada con 20 millones de euros.

Las ayudas, contempladas dentro del Marco de Actuaciones para la Recuperación del Mar Menor (MAPMM), se suman a una primera fase de subvenciones que, con la misma inversión, ha permitido a los ayuntamientos abordar hasta 52 proyectos de mejora sobre sus redes municipales. La distribución se hará de igual forma que la primera convocatoria de ayudas y con un plazo de ejecución de dos años, según informaron fuentes del MITECO en una nota de prensa.

Tras actualizar en abril de 2024 el presupuesto del MAPMM desde los 484,420 millones iniciales hasta los 675,05 millones actuales, se cumple así el compromiso adquirido ante los ayuntamientos por parte de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente del MITECO de reforzar esta línea de actuación, han indicado.

La primera convocatoria se financia con Fondos Europeos NextGeneration a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España. En esta segunda convocatoria la financiación proviene directamente de fondos del Estado, y a través de ella se pretenden financiar actuaciones para la mejora del saneamiento y depuración que incluya la recogida de aguas pluviales y el fomento de redes separativas, la implementación de soluciones basadas en la naturaleza aplicadas a la mejora de la depuración en pequeños núcleos rurales y a la construcción de sistemas urbanos de drenaje sostenible que incorporen también soluciones basadas en la naturaleza.

Según ha destacado la comisionada del Ciclo del Agua y la Restauración de Ecosistemas del MITECO, Francisca Baraza, la segunda fase de estas subvenciones "demuestra el compromiso sostenido del Gobierno de España por ayudar a los ayuntamientos a que mejoren redes que permitirán no sólo evitar vertidos al Mar Menor sino, en general, una mejor gestión de los recursos hídricos".

"En esta ocasión pretendemos apoyar proyectos con una mayor visión global del ciclo del agua, impulsando redes separativas para garantizar el funcionamiento de las de saneamiento en episodios de lluvias y con ello evitar vertidos de aguas residuales al Mar Menor. Además, queremos apoyar, allí donde sea posible, sistemas de drenaje sostenible y soluciones basadas en la naturaleza, por su capacidad de generar entornos más resilientes ante el cambio climático, y su capacidad para mejorar el paisaje y la biodiversidad en la cuenca vertiente al Mar Menor", ha apuntado.

La responsable ministerial ha recalcado que, al amparo de la Línea 4.3 del MAPMM, sobre actuaciones complementarias de saneamiento y depuración en la cuenca vertiente del Mar Menor, "el MITECO habrá destinado 40 millones en subvenciones directas para que los ayuntamientos implementen mejoras en servicios que son exclusivamente municipales, y que redundarán de forma decisiva en la recuperación y preservación de las condiciones ambientales de la laguna".

A cada uno de los ayuntamientos de San Javier y Los Alcázares, se destinarán 3.750.000 euros. A cada uno de los consistorios de Cartagena y San Pedro del Pinatar, se les dotará de 3.500.000 euros. A cada una de las localidades de Fuente Álamo, Murcia y Torre Pacheco, se les subvencionará con 1.500.000 euros. Y el Ayuntamiento de La Unión contará con 1.000.000 de euros de estas ayudas.

PRIMERA CONVOCATORIA "MUY EXITOSA"

La Secretaría de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico considera "muy exitosa" la implementación llevada a cabo por los ayuntamientos en la primera convocatoria dotada de financiación europea: el nivel de ejecución actual alcanza el 75 % y se prevé que alcance el 100 % gracias a la concesión de una prórroga de seis meses que finaliza en marzo de 2026.

Con estas primeras ayudas, los ocho ayuntamientos beneficiados han podido acometer un total de 52 proyectos que afectan a los servicios de saneamiento de 230.000 habitantes del Campo de Cartagena y han renovado hasta 20.000 metros lineales de alcantarillado.