El Gobierno murciano amplía los avales a menores de 35 años para la adquisición de viviendas de segunda mano

CARTAGENA (MURCIA), 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha anunciado que su Ejecutivo ha ampliado a inmuebles de segunda mano la línea de avales que permite que los jóvenes menores de 35 años de la Región de Murcia puedan financiar la totalidad de su primera vivienda. Este viernes se publicará en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) la adaptación de la normativa para que la próxima semana los jóvenes ya se puedan beneficiar de la misma.

La iniciativa estaba originalmente destinada a la adquisición de vivienda nueva, pero el Gobierno regional ha decidido ampliarla a vivienda de segunda mano para responder a las solicitudes realizadas por los jóvenes de la Región de Murcia. Ha destacado que se trata de una "medida pionera en el ámbito nacional" que el Ejecutivo autonómico puso en marcha en julio, en colaboración con las entidades financieras, con el objetivo de favorecer el acceso al hogar a uno de los colectivos más golpeados por la crisis económica que generó la pandemia.

Esta línea permite financiar la totalidad de la primera vivienda del joven a través del aval para el pago de la entrada, tasada en el 20 por ciento del valor del inmueble. Dicho valor de la vivienda puede ser de hasta 175.000 euros, como máximo. La ayuda se puede solicitar en las sucursales de Bankinter, Cajamar, Banco Sabadell, Caja Rural Central y Caja Rural Regional.

López Miras ha hecho este anuncio en la sesión plenaria de la Asamblea Regional en respuesta a la portavoz de Podemos, María Marín, quien ha preguntado por las "medidas que va a adoptar el Gobierno regional para frenar la escalada del precio de los alquileres y garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna".

El presidente del Gobierno murciano ha reconocido que le "preocupa" que todos los ciudadanos de la Región tengan acceso al mercado de la vivienda. Sin embargo, para lograr ese objetivo, ha aclarado que el Ejecutivo regional no interviene en el mercado privado "haciendo que suban los precios" ni "pone problemas a los que tienen que construir viviendas de protección oficial".

"Tampoco vamos a intervenir el mercado con acciones comunistas, porque donde ha pasado esto, el resultado ha sido el opuesto al perseguido", ha advertido.

En cambio, ha afirmado que el Gobierno regional sí que está dando 250 euros al mes en ayudas a los jóvenes menores de 35 años y a los mayores de 65 años; y también está "propiciando la construcción de viviendas destinadas al alquiler para ampliar la oferta".

"También es positivo facilitar la adquisición de viviendas para jóvenes en municipios y núcleos poblacionales de menos de 5.000 habitantes para evitar la despoblación, y en la Región de Murcia lo estamos haciendo", según López Miras, quien también ha recordado que su Ejecutivo está creando "un nuevo modelo de vivienda protegida para facilitar a las familias que puedan acceder a una de ellas", lo que "ha facilitado que se pueda desbloquear la construcción de 300 nuevas viviendas de protección oficial".

"BUSCAR PISO Y TRABAJO JUNTOS"

Marín ha propuesto a López Miras "buscar piso juntos". Así, ha mostrado al presidente del Gobierno murciano anuncios de este mismo jueves, como uno de un piso de alquiler en el barrio murciano del Carmen con 120 metros cuadrados y tres habitaciones por 825 euros; o en Ronda de Levante con 100 metros cuadrados y dos habitaciones por 750 euros al mes; y en la calle Jiménez de la Espada en Cartagena con 100 metros cuadrados y tres habitaciones por 690 euros al mes.

"Y ahora, vamos a buscar también ofertas de trabajo juntos", ha invitado a López Miras. Por ejemplo, la portavoz de Podemos le ha mostrado una oferta de repartidor en Murcia con entre 800 a mil euros brutos al mes; o de teleoperadora en Murcia por entre 1.200 y 1.300 euros brutos al mes; o lavador de vehículos por 900 euros brutos al mes en una oferta de trabajo, por cierto, que incumple la legislación española".

"Así están las cosas en la Región de Murcia: esta es la realidad, y no son casos aislados", según Marín, quien ha advertido que podría haber expuesto "300 ejemplos más". Se trata, añade, de alquileres que oscilan entre los 700 y los 800 euros al mes, mientras que los salarios rondan los 1.000 o 1.200 euros brutos. "Más de 50,000 murcianos y murcianas cobrando todavía por debajo del Salario Mínimo Interprofesional en la Región y una administración que no tiene ningún interés en desbloquear los convenios que están todavía sin actualizar y que afectan a más de 170.000 trabajadores" de la Comunidad.

Por ello, ha preguntado a López Miras qué medidas piensa adoptar su Ejecutivo para afrontar la escalada de los precios del alquiler y garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna por parte de toda la población".

"NO VAMOS A APLICAR LA LEY DE VIVIENDA"

En su contestación, López Miras también ha invitado a Marín "a jugar" y comprobar "qué es lo que pasa en aquellos sitios en los que se aplican políticas de vivienda" como las que defiende Podemos. Ha puesto como ejemplo Berlín, donde "han subido el precio de los alquileres un 36%"; París, "donde se ha reducido al 50% la oferta de viviendas en alquiler"; o Estocolmo, donde "hay lista de espera de décadas para alquilar un piso".

"En Barcelona han subido los precios de los alquileres un 40% y los promotores han parado todas las construcciones", según López Miras, que ha recordado que en esta ciudad rige la alcaldesa Ada Colau, "íntima amiga de Yolanda Díaz, que ya no sé si es su jefa de filas o lo que es". Por ello, ha asegurado que el Ejecutivo regional no va a aplicar en la Comunidad la Ley de Vivienda de Podemos y del Gobierno central".

"EN TIEMPOS DE NUESTROS PADRES, SE PODÍAN COMPRAR UNA VIVIENDA"

En este sentido, Marín ha considerado una "vergüenza" la situación y ha afeado a López Miras que tiene la ley 6/2015 de vivienda de la Región y la Comunidad "no ha hecho el más mínimo desarrollo" de la misma. "En tiempos de nuestros padres, se podían comprar una vivienda y en seis, siete o diez años la tenían pagada, algo que sucedía porque teníamos un Estado que intervenía en el mercado y construía vivienda pública accesible para toda la población", según Marín.

En cambio, ha lamentado que "llegaron los gobiernos del PP, con las recetas neoliberales y esa ley del suelo de José María Aznar, esa famosa ley de liberalización del suelo que prometía construir en cualquier parte y abaratar tanto los precios de la vivienda que todo el mundo iba a poder comprarse hasta ocho chalets". Sin embargo, ha criticado que "pasó justo lo contrario: subieron los precios, hubo una burbuja, y cuando estalló, provocó cientos de miles de desahucios".

Ahora, cree que "vamos camino de una burbuja semejante, que es la del alquiler". Por ello, ha preguntado a López Miras si esta situación "no le quita el sueño", y le ha preguntado si piensa "hacer algo al respecto". "Si no piensa usted hacer nada, deje trabajar al Gobierno de la nación y no se dedique a lo que hace usted siempre, que es poner palos en las ruedas de quien pretende hacer algo".

Ha señalado que "donde hay familias que no pueden pagar el alquiler siempre hay gente que se enriquece de forma ilegítima". Así, ha reprochado que Murcia es la comunidad con "mayor proporción de grandes tenedores de vivienda", con "11.496 propietarios de la Región que tienen más de 11 inmuebles", mientras que 600 grandes tenedores de la Comunidad tienen "más de 600 inmuebles".

El presidente del Gobierno murciano ha transmitido a Marín "lo que dicen aquellos que tienen que hacer los pisos para que los jóvenes y los que más lo necesitan pueden tener una vivienda accesible". Este sector dice "que la Ley de Vivienda de Podemos y del Gobierno de Sánchez agravará la escasez de alquileres y desincentivará la inversión privada".