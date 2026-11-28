1138164.1.260.149.20261128122510 Buque 'Med Emre' - GOBIERNO

MURCIA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente regional, Fernando López Miras, ha confirmado esta mañana, tras la reunión de urgencia mantenida para evaluar "la situación arriesgada, preocupante y peligrosa" del traslado del buque MED Emre, que el Ejecutivo autonómico va a presenta un recurso al TSJ de Madrid para que se suspenda ese traslado.

En compañia de la alcaldesa de Cartagena, el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores, al presidente de COEC, el presidente de la Cámara de Comercio de Cartagena, el presidente de la Autoridad Portuaria y miembros del gobierno regional, ha señalado que "ahora mismo, un peligro potencial ya se dirige hacia las costas de Cartagena y la Región de Murcia".

López Miras habla de un "riesgo medioambiental cierto y evidente" que, cada minuto que pasa, "está más cerca", algo que el presidente murciano no entiende porque "lo van a traer al puerto más alejado de donde ha ocurrido ese accidente".

El Gobierno regional está a la espera de un informe de impacto medioambiental "que establezca, que aclare, que garantice que no hay riesgo en esa maniobra", pero en estos momentos, esa decisión, "no es entendible, no es asumible y no es aceptable".

López Miras ha demandado ver ese informe de Impacto Medioambiental y saber quién lo ha firmado, porque en su opinión "no existe". "No han valorado los riesgos, no lo han hecho, y estoy cada vez más convencido de que no han sido conscientes de la decisión que han tomado".

En su opinión, la decisión adoptada es "prematura y precipitada", más aún, ha dicho, para el puerto de Cartagena "el puerto del Mediterráneo con más figuras de protección de la Red Natura 2000". "Si hubiera un accidente, y nadie nos garantiza que no pueda haberlo, sería una de las catástrofes medioambientales de mayores consecuencias", ha aseverado.

El presidente murciano ya trasladó este viernes su rechazo y hoy lo vuelven a trasladar, "porque si hubiera una catástrofe natural, si se produjese un accidente, el único responsable sería el Gobierno de España", porque es "quien ha tomado esa decisión sin un informe de impacto medioambiental".

VAMOS A HACER TODO LO POSIBLE PARA QUE EL BUQUE NO LLEGUE A CARTAGENA"

En este punto, López Miras ha adelantado que van a hacer "todo lo posible para que ese buque, con 8 millones de litros de gasoil, no llegue a Cartagena", porque nuestro compromiso y obligación prioritaria es proteger a la Región de Murcia y, en este caso, a Cartagena".

Los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma van a presentar hoy un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid exigiendo medidas cautelares "para exigir de urgencia que se suspenda el traslado de ese buque a las costas de Cartagena".

A través de un informe, ha indicado, "sustentado en los informes de los servicios regionales de medio ambiente y de pesca, por la afectación que puede tener esa operación para nuestras reservas marinas y para nuestro ecosistema".

"Tienen que buscar una alternativa que no suponga llevar un riesgo a 200 kilómetros de donde se ha producido ese accidente", insiste el presidente de la Región de Murcia.

EL PUERTO QUE REÚNE LAS MEJORES CONDICIONES

El vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, le comunicó ayer a López Miras que la decisión adoptada respondía a que Cartagena "era el puerto que reunía las mejores condiciones técnicas para ese traslado".

Sin embargo, el presidente murciano le exigió una garantía de que no existe un riesgo para las costas de la Región, porque "si no pueden garantizar eso, la decisión es un error".

Si no pueden garantizar que no hay riesgo medioambiental para las costas de la región de Murcia y de Cartagena, es un error esa decisión. Y tienen que buscar otra alternativa. No pueden llevar el problema de un sitio a otro.

Tienen que buscar otra alternativa, porque si se produjera un accidente, además de la catástrofe ambiental, se podría bloquear "un puerto que suministra el 20 por ciento del crudo del combustible de España", además de que se podría bloquear el puerto durante semanas, lo que sería "un problema industrial y logístico para España".

Según ha explicado López Miras, el puerto de Tarragona "está a la misma distancia y tiene incluso unas cuestiones de seguridad que podrían ser mejores que las de Cartagena, pero la alternativa la tiene que poner la administración competente".

"Nosotros lo que estamos exigiendo es que, si no hay un informe medioambiental que garantice que no hay riesgo, tienen que buscar otra alternativa", ha severado.