El Gobierno pide evitar desplazamientos innecesarios y seguir las recomendaciones de Emergencias - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

MURCIA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' ha recibido 135 llamadas y gestionado 93 incidentes relacionados con el episodio de lluvias y tormentas desde el inicio del aviso y hasta las 12.00 horas de este jueves, la mayoría de ellos, 65, en el término municipal de Cartagena, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias regional.

Los principales incidentes han sido pequeñas inundaciones, obstáculos en vías públicas y personas atrapadas en sus vehículos, sin que se tenga constancia de daños personales ni materiales de gravedad.

El consejero de Emergencias, Marcos Ortuño, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, ha señalado que, pese al número de incidentes gestionados, "no hay incidencias reseñables", y ha citado como actuaciones la retirada de un árbol caído en la carretera regional RM-E20, en Los Molinos Marfagones, así como las alertas en el puente del Estacio.

Asimismo, la portavoz del Ejecutivo regional, Marisa López Aragón, ha pedido a los ciudadanos que "extremen las precauciones".

Por su parte, la Consejería de Infraestructuras y Desarrollo Territorial informa de que permanece cerrada al tráfico la calzada y la vía de servicio del carril izquierdo de la autovía RM-23, en sentido Mazarrón-Alhama de Murcia, en el punto kilométrico 1,1, en el término municipal de Alhama de Murcia.

En cuanto a las precipitaciones acumuladas, el pluviómetro de la Confederación Hidrográfica del Segura en Los Patojos (Cartagena) ha registrado 75,6 litros por metro cuadrado durante este periodo, mientras que se han contabilizado otros 23 litros en Canteras y en la desembocadura de la rambla de Benipila, también en Cartagena.

La Región permanece con avisos activos por lluvias y tormentas. En este sentido, López Aragón ha reclamado que la población permanezca "atenta a la información oficial" y siga "las indicaciones de los servicios de emergencia".

El consejero ha destacado también que la Comunidad actúa de forma coordinada con el resto de administraciones ante este tipo de episodios meteorológicos. A su vez, ha recordado que hace una semana se celebró un Pleno del Consejo de Emergencias y Protección Civil, con presencia de representantes de la Delegación del Gobierno y de la Confederación Hidrográfica del Segura, en el que se establecieron protocolos de actuación ante situaciones como la actual.

"Actuamos siempre de manera coordinada con el resto de Administraciones", ha remarcado Ortuño, quien ha insistido en que esta coordinación es "fundamental para afrontar estos episodios meteorológicos".