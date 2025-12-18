El Gobierno regional apoya en Bruselas a agricultores y ganaderos que reclaman más fondos para la futura PAC

La consejera Sara Rubira en la manifestación de agricultores que se ha celebrado este jueves en las calles de Bruselas - CARM

MURCIA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha expresado su apoyo a los agricultores y ganaderos que este jueves se han manifestado en Bruselas para reclamar que el presupuesto europeo no disminuya los fondos para el sector primario a partir de 2027, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, ha acompañado a la delegación regional que ha participado en esta manifestación que ha recorrido las calles de la capital belga, donde ha afirmado que la propuesta de la nueva Política Agraria Común (PAC) "es un ataque directo al campo y al futuro de nuestro sector".

"Desde el primer momento hemos mostrado nuestro rechazo, que se ha materializado con una posición común en la que desde el Gobierno de la Región de Murcia trabajamos durante el primer semestre de este año 2025, donde representamos en el Marco del Consejo de ministros de la Unión Europea a todas las comunidades autónomas", ha dicho la consejera.

Rubira ha recordado que "esa posición común se le trasladó al ministro Luis Planas para que el Gobierno de España defendiera una PAC justa para el sector agrario" y "también se plasmó con el acuerdo que firmó el presidente del Gobierno regional y las organizaciones profesionales agrarias y cooperativas de la Región de Murcia".

Un documento que, también ha señalado, "el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, trasladó al comisario de Agricultura durante una reunión que mantuvo hace unas semanas en Bruselas".

OPOSICIÓN AL RECORTE PRESUPUESTARIO

"El futuro del campo está en juego y un recorte del 22 por ciento del presupuesto es un golpe muy duro para nuestro campo y sector agrario. Solo una política agraria común dotada con un presupuesto fuerte, específico, que recoja la singularidad de las regiones para que podamos seguir tomando decisiones, podrá garantizar la sostenibilidad del sector agrario, la soberanía alimentaria y la cohesión social y económica de las zonas rurales", ha remarcado la consejera.

Asimismo, ha indicado que "desde el Gobierno regional confiamos en que la Comisión Europea siga avanzando y se alcance una propuesta que de verdad responda a lo que estamos demandando desde las regiones y que tenga en cuenta al sector, poniendo en el centro a los agricultores y ganaderos".