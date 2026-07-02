El Gobierno regional asegura que "no puede intermediar" en la negociación del sector transporte público

MURCIA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno regional, Marisa López, ha asegurado que las peticiones del sector del transporte público regional que les han llevado a la huelga "no son competencia" del Ejecutivo autonómico ya que "es un asunto de negociación colectiva".

"Es una reivindicación de los trabajadores a la patronal del transporte, no podemos intermediar ni meternos en esa negociación", ha respondido a preguntas de los periodistas durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

"Lo único que hacemos es garantizar los servicios mínimos", ha concluido.

Cabe recordar que los trabajadores del transporte público en la Región piden un calendario anual de festivos y fines de semana y el incremento salarial del IPC lo que les ha llevado a convocar dos jornadas de huelga, este miércoles y jueves, y una manifestación en el centro de Murcia.