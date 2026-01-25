El Gobierno regional aumentó más de un 30% los fondos destinados a becas de formación para desempleados en 2025

MURCIA 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional aumentó más de un 30 por ciento los fondos de becas de formación para desempleados en 2025. Así, la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF), destinó a estas subvenciones el año pasado 1,8 millones de euros, frente a los 1.394.000 euros concedidos en 2024.

En concreto, el SEF concedió un total de 6.487 de estas becas, cuyo objetivo es facilitar la asistencia y permanencia de estas personas en las acciones formativas que programa mensualmente sufragando algunos de los gastos ocasionados durante su participación en estos cursos como pueden ser los de transporte, manutención y conciliación.

"La gratuidad de las acciones formativas subvencionadas por el SEF se ve reforzada con estas medidas de apoyo a la formación que, entre otros objetivos, buscan que la oferta formativa llegue a todas las personas por igual, residan donde residan y sean cuales sean sus circunstancias personales", explicó la directora general del SEF, Pilar Valero.

"Este incremento en el gasto de estas ayudas es una evidencia más de que en la Región cada vez hay más personas que apuestan por su formación para mejorar su acceso al mercado laboral", añadió. El alumnado del SEF puede solicitar estas becas desde el inicio de la acción formativa hasta diez días hábiles después de su finalización.

AYUDAS DISPONIBLES

Las personas en desempleo pueden acceder a una beca para cubrir los costes por desplazamiento, ya sea en transporte público o en su vehículo propio, siempre que la distancia sea igual o superior a 10 kilómetros. Asimismo, pueden percibir una beca por manutención por día lectivo cuando la actividad se desarrolle en horario de mañana y tarde, siempre que la distancia entre las localidades del domicilio del alumno y en la que se desarrolle la formación sea superior a 50 kilómetros.

En cuanto a las ayudas para facilitar la conciliación, las personas desempleadas que tengan a su cargo menores de 12 años o familiares dependientes hasta segundo grado pueden solicitar una ayuda, siempre que los ingresos de la unidad familiar no superen el 75 por ciento del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) vigente en ese momento.

Además, esta línea de becas a la formación cuenta con ayudas específicas para determinados colectivos que tienen especial dificultad de acceso al empleo como las personas con discapacidad, los colectivos en riesgo de exclusión y las mujeres víctimas de violencia de género.