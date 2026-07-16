Archivo - El Gobierno regional autoriza la contratación del servicio de la televisión autonómica para 2027-2032 - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MURCIA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital, ha autorizado el contrato para la prestación del servicio público de comunicación audiovisual televisivo de la Comunidad Autónoma durante el período 2027-2032.

El nuevo contrato garantizará la prestación de este servicio durante cinco años y se tramitará mediante procedimiento abierto. El importe global del contrato asciende a 99.639.168 euros, para los próximos cinco años hasta 2032.

La fecha prevista de inicio será el 21 de abril de 2027, coincidiendo con la finalización del contrato actualmente en vigor, con el fin de dar continuidad a la prestación del servicio público televisivo sin interrupciones. A partir de esa fecha comenzarán las emisiones del nuevo adjudicatario, una vez se certifique la puesta en marcha del servicio conforme a lo previsto en el pliego.

Este nuevo contrato, tiene por objeto dar continuidad a la prestación del servicio público de la televisión autonómica, que comprende la producción, edición y difusión de televisión y servicios de información en línea, con programaciones dirigidas a la información, cultura, educación y entretenimiento de la sociedad de la Región de Murcia.