El Gobierno regional convoca este viernes un Consejo extraordinario para aprobar la ley de vivienda

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MURCIA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de la Región de Murcia ha convocado para este viernes un Consejo de Gobierno extraordinario para aprobar el Decreto Ley de Vivienda Asequible, según ha anunciado este jueves la portavoz del Ejecutivo autonómico, Marisa López Aragón.

La portavoz ha realizado este anuncio en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, donde ha señalado que el texto dará cumplimiento al "compromiso anunciado por el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, durante el Debate sobre el Estado de la Región".

"El compromiso que fue anunciado en el Debate sobre el Estado de la Región era que esta semana se aprobara el decreto ley de vivienda asequible. Y ya les anuncio que este viernes va a haber un Consejo de Gobierno extraordinario para que se apruebe aquí ese Decreto Ley de Vivienda Asequible", ha afirmado.