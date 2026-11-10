El Gobierno regional denuncia el "secuestro" de más de 70 hm3 para regadío por las obras del trasvase

El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía, reunido hoy con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Mario Urrea - CARM

MURCIA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha denunciado el "secuestro" de más de 70 hm3 de agua destinada a regadíos de la cuenca del Segura por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico "usando como excusa las reparaciones del trasvase Tajo-Segura".

Tras mantener una reunión con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Mario Urrea, el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía, ha demandado "la prórroga de los trasvases ya autorizados hasta que el canal esté plenamente operativo y que no se secuestren los caudales que deberían estar disponibles para los regantes", según han informado desde el Ejecutivo regional.

Este encuentro se celebró a petición del consejero tras la última reunión de la Comisión de Explotación del Trasvase Tajo-Segura, donde no se garantizó que los 95 hm3 pendientes de trasvasar puedan llegar a la cuenca del Segura.

Joaquín Buendía ha resaltado que las normas que rigen los envíos de agua "no dependen de la cantidad de agua disponible en la cuenca del Segura, como trata de justificar el Ministerio".

Tras la respuesta recibida también por parte de la Dirección General del Agua del Ministerio, se advierte que solo se permitirán trasvases temporales excepcionales para abastecimiento durante unos días, dejando expirar y caducar los recursos aprobados para el regadío el próximo 31 de diciembre si no se remedia la situación.

Para la Administración autonómica, "la negativa a prorrogar los plazos carece de argumentos técnicos o jurídicos sólidos y responde únicamente al objetivo de recortar el trasvase Tajo-Segura" impulsado por el Gobierno central.

Asimismo, el titular de Agricultura ha anunciado que el Ejecutivo regional solicitará formalmente el acta de la última reunión de la Comisión de Explotación para defender que los hectómetros cúbicos autorizados lleguen a la cuenca del Segura.

Buendía ha subrayado además que "la imposibilidad actual de transferir el agua no es responsabilidad ni de los agricultores murcianos, que esperan estos recursos para planificar sus producciones y el nuevo año hidrológico, ni del Gobierno regional".