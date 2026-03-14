El Gobierno regional destaca el papel de la ingeniería en el impulso del Plan Industrial de la Región de Murcia

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, entrega junto al decano del Colegio de Ingenieros Industriales de la Región de Murcia, Marcos Mateos, el premio 'Legado ESG-Industria' a The Fini Company - CARM

MURCIA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional destaca el papel clave de la ingeniería industrial en el desarrollo económico y tecnológico de la Región de Murcia. El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, clausuró anoche la gala de entrega de los Premios ESG-Industria 2026, organizada por el Colegio de Ingenieros Industriales de la Región de Murcia en colaboración con el Gobierno regional.

Durante su intervención, el consejero subrayó que el Plan Industrial de la Región de Murcia 2026-2035, presentado por el Gobierno regional hace apenas un mes, constituye la hoja de ruta para fortalecer el tejido productivo regional y generar nuevas oportunidades de empleo cualificado.

"La industria va a ser uno de los grandes motores del futuro de la Región de Murcia, y ese futuro se construye con conocimiento, talento y profesionales capaces de transformar la tecnología en progreso", afirmó Vázquez, quien destacó el papel de los ingenieros industriales y su perfil transversal para el desarrollo de procesos productivos más eficientes, innovadores y sostenibles.

El consejero explicó que el Plan Industrial ha sido diseñado con la participación activa del propio sector y recordó que recientemente ha concluido el periodo de aportaciones al documento estratégico, cuyas propuestas están siendo analizadas para su incorporación al texto final. "Las mejores políticas industriales se construyen escuchando a quienes conocen la industria desde dentro, y por eso la visión técnica y la experiencia de los ingenieros industriales son fundamentales para diseñar una estrategia industrial sólida", señaló.

PRIMERAS MEDIDAS DEL PLAN INDUSTRIAL

El titular de Industria destacó que el Plan Industrial ya está comenzando a desplegarse con actuaciones concretas orientadas a mejorar la competitividad del tejido empresarial. Entre ellas, mencionó la convocatoria de 5,3 millones de euros en ayudas para impulsar proyectos de eficiencia energética y autoconsumo fotovoltaico en pymes, con el objetivo de reducir los costes energéticos de las empresas y reforzar su resiliencia.

Asimismo, subrayó la apuesta del Gobierno regional por reforzar la conexión entre universidad, investigación y empresa como uno de los pilares del desarrollo industrial. En este ámbito, señaló la creación del Consorcio Campus Mare Nostrum y la Cátedra AHMUR-UPCT sobre hidrógeno verde, actuaciones vinculadas a impulsar el Campus Industrial, cuyo fin es fortalecer el ecosistema de conocimiento que alimenta al tejido productivo regional.

El consejero resaltó además que la estrategia industrial de la Región incorpora sectores tecnológicos emergentes de alto valor añadido, como la economía espacial y las tecnologías duales. En este sentido, destacó que la Región de Murcia será sede de incubación de empresas de la Agencia Espacial Europea, una iniciativa que permitirá atraer talento, fomentar la creación de nuevas empresas tecnológicas y reforzar el ecosistema regional de innovación.

Esta iniciativa se integra también en el programa CAETRA, incluido en el Plan Industrial, que impulsa tecnologías duales vinculadas a la seguridad, la defensa y la transición energética. "Estamos avanzando hacia una industria más fuerte, más innovadora y más sostenible, capaz de generar nuevas oportunidades para los jóvenes de la Región", manifestó.

RECONOCIMIENTO AL TALENTO INDUSTRIAL

Durante la gala, el consejero felicitó a los galardonados en esta edición de los Premios ESG-Industria, entre ellos The Fini Company, Auxiliar Conservera, Odin Solutions, el ingeniero Ginés Ángel García y el vicealmirante José Manuel Sanjurjo Jul, cuyo trabajo -indicó- representa "lo mejor de nuestra industria, innovación, competitividad y capacidad para generar empleo".

Vázquez remarcó que el futuro industrial de la Región se construye a partir de la colaboración entre administraciones públicas, industrias, universidades, centros tecnológicos y profesionales. "La Región de Murcia tiene talento, empresas y conocimiento para situarse entre las regiones industriales más dinámicas de España, y el Plan Industrial es la herramienta para lograrlo", concluyó.