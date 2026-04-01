El Gobierno regional ejecuta 82 millones en 2025 con destino al Mar Menor y se supera el 81 % de cumplimiento de la Ley

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, junto con el alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, durante la visita a las brigadas que realizan los trabajos de retirada de biomasa en el Mar Menor - COMUNIDAD

MURCIA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha ejecutado 81,9 millones de euros en actuaciones para la recuperación y protección del Mar Menor durante el año 2025. Esta cifra es la mayor inversión anual desde la aprobación de la Ley 3/2020 del Mar Menor, y eleva la inversión del Ejecutivo autonómico a más de 306 millones de euros desde 2020.

Así lo recoge el avance del Informe Anual del Mar Menor correspondiente a 2025, en el que se analiza el grado de cumplimiento de la Ley de recuperación y protección del ecosistema, que ha presentado este miércoles al Consejo de Gobierno el consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, según ha informado el Ejecutivo regional.

El informe señala un avance sostenido en la ejecución de las medidas previstas, con un 81,13 por ciento de actuaciones ejecutadas o en ejecución, lo que supone una mejora respecto al año 2024, cuando ascendía al 79,25 por ciento.

La inversión del Ejecutivo autonómico en 2025 se ha centrado principalmente en medidas ambientales, con 56,6 millones de euros, complementarios a los 25,3 millones destinados a actuaciones socioeconómicas, que consolida la prioridad del Gobierno regional en la recuperación ecológica del Mar Menor.

El Informe destaca el impulso de infraestructuras clave para actuar sobre el origen del problema. En este sentido, se han ejecutado 33 colectores desde 2016.

En 2025 se han desarrollado tres actuaciones de rehabilitación de colectores en Islas Menores y Los Nietos, en el término municipal de Cartagena, y en La Unión.

Asimismo, la red cuenta con un total de 15 sistemas de gestión de aguas pluviales, incluyendo un nuevo sistema urbano de drenaje sostenible en San Javier. A esta red se suman las 12 estaciones depuradoras en funcionamiento, que han permitido tratar en 2025 más de 27,5 millones de metros cúbicos de agua.

En paralelo, se ha actuado para eliminar nutrientes mediante la retirada de 8.821 toneladas de biomasa en 2025, lo que eleva a más de 50.000 toneladas el total retirado desde 2022.

A estas actuaciones se suman la búsqueda de soluciones innovadoras y tecnológicas como el proyecto Recupera, desarrollado en colaboración con el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), orientado a reducir la entrada de agua salobre cargada de nutrientes que desemboca en el Mar Menor, tanto de manera superficial, especialmente a través de la rambla del Albujón, como subterránea, a través del acuífero.

Asimismo, el Gobierno regional ha reforzado la recuperación ambiental del entorno mediante la gestión de 829 hectáreas de humedales protegidos en el Mar Menor, que actúan como filtros naturales y corredores ecológicos, contribuyendo a la retención de agua y nutrientes y a la mejora del equilibrio del ecosistema.

El informe refleja también la creciente implicación de los sectores productivos. Actualmente, 2.802 explotaciones agrícolas de la Cuenca Vertiente al Mar Menor y 71.527 hectáreas están integradas en el sistema.

Además, se ha avanzado en la restitución de cultivos, con 4.112 hectáreas recuperadas, de las que 1.090 se han restituido en el último año.

En el ámbito ganadero, destacan las 305 comunicaciones en el Registro general de explotaciones ganaderas (REGA), de las cuales 202 explotaciones presentan estudios hidrogeológicos, 73 con proyectos de impermeabilización y 40 que combinan ambas medidas.

REFUERZO CIENTÍFICO Y GOBERNANZA

El Gobierno regional ha destinado 6,37 millones de euros a investigación y monitorización en 2025, con la participación de 17 instituciones científicas y 29 colaboraciones activas, lo que sitúa al Mar Menor entre los ecosistemas más monitorizados de Europa.

Asimismo, en 2025 se ha completado el modelo de gobernanza previsto en la Ley, con la constitución del Consejo del Mar Menor y del Comité de Asesoramiento Científico. Desde la entrada en vigor de la norma, estos órganos han celebrado 255 reuniones.