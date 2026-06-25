El Gobierno regional ofrece su colaboración para ayudar a Venezuela tras los dos terremotos

VENEZUELA, CARACAS - JUNE 25, 2026: A ruined building in the Altamira neighbourhood after an earthquake. Two powerful earthquakes measuring 7.2 and 7.5 struck Venezuela on the evening of 24 June, causing at least 32 casualties and over 700 injuries, dozen - Iris Estrada / Zuma Press / Europa Press / Contact

MURCIA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional está realizando un seguimiento de la situación en Venezuela para coordinar posibles actuaciones ante la situación de emergencia humanitaria generada tras los devastadores terremotos sufridos esta pasada madrugada, según ha informado el Ejecutivo regional.

La Comunidad se ha puesto en contacto con el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y el embajador de España en Venezuela, Álvaro Enrique Albacete, para trasladarles, la cercanía y apoyo ante la grave situación generada tras los terremotos y manifestar la plena disposición a colaborar, dentro del marco de nuestras competencias.

Asimismo, se ha ofrecido la "máxima colaboración institucional" en todo aquello que pueda resultar de utilidad con el objetivo de "contribuir, en la medida de lo posible, a una respuesta eficaz, prudente y solidaria".

La Región de Murcia mantiene "importantes vínculos humanos, sociales y afectivos" con Venezuela, tanto por la presencia de ciudadanos venezolanos residentes en la Región, como por los murcianos y sus familias que se encuentran en territorio venezolano.

Además, el Gobierno regional ha solicitado que se comunique en el caso de que se tenga conocimiento de alguna situación que pudiera afectar a personas originarias de la Región de Murcia, familiares de murcianos o ciudadanos con vínculos con la Comunidad para poder valorar cualquier posible actuación o vía de apoyo.

Según los datos disponibles, hay 497 personas inscritas en el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero de 2026 en Venezuela procedentes de la Región de Murcia, mientras que en la Comunidad viven 3.064 venezolanos.