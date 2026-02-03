Gobierno regional resalta que el paro se reduce en más de 5.000 personas el último año

La consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, junto con la secretaria general de la Consejería, Ana Losantos, y la directora general del SEF, Pilar Valero, durante la rueda de prensa - CARM

MURCIA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha destacado este martes que elmercado laboral ha iniciado el año en la Región de Murcia con datos "históricos positivos", situando el número total de personas desempleadas en 74.832, la cifra más baja para un mes de enero desde 2008.

En términos interanuales, el desempleo ha descendido en 5.242 personas, lo que supone una reducción del 6,55 por ciento respecto a enero del año pasado, "consolidando una tendencia positiva en la evolución del empleo y reforzando la estrategia del Gobierno regional en materia de empleo y formación", ha destacado la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón.

Entre los principales hitos de la serie histórica en la Región de Murcia, destaca el comportamiento del empleo juvenil. El colectivo de menores de 30 años, con 13.731 personas desempleadas, alcanza su menor registro para un mes de enero desde 2007, registrando un descenso interanual del 4,53 por ciento.

Asimismo, el paro en el sector de la industria desciende un 7,54 por ciento, con 7.080 personas desempleadas, la cifra más baja en un enero en toda la serie histórica; al igual que la construcción, que con 5.329 personas desempleadas y un descenso del 11,12 por ciento, marca también su menor registro histórico para este mes.

Por último, la agricultura experimenta un descenso del 12,6 por ciento. Por tanto, estos datos "evidencian el fortalecimiento de los sectores productivos y estratégicos de la economía regional", tal y como ha remarcado López Aragón.

En cuanto a la evolución mensual, el paro registrado aumentó en enero un 1,84 por ciento respecto al mes anterior, una evolución habitual en este periodo del año, según ha explicadola consejera, quien afirmó que "esta subida mensual del paro responde a criterios estacionales, ya que enero suele registrar un leve repunte tras la finalización de la campaña navideña".

Asimismo, ha subrayado que "las tendencias que reflejan los indicadores de empleo anuales y los últimos datos de la EPA nos permiten encarar el año con optimismo".

En lo relativo al dato nacional, el paro aumentó un 1,26 por ciento con respecto al mes anterior, 0,58 puntos porcentuales menos que en la Región de Murcia. A nivel interanual, el paro se redujo un 6,17 por ciento, 0,38 puntos porcentuales menos que en la Región de Murcia, que fue la quinta comunidad autónoma en la que más se redujo el paro anual.

Por otro lado, los datos de afiliación a la Seguridad Social señalan que, en enero, el número total de afiliados a último día fue de 676.560 personas, marcando el dato más alto para un mes de enero en toda la serie histórica y situando a la Región como la segunda comunidad autónoma con mayor incremento relativo anual.

En concreto, se contabilizaron 23.066 afiliados más que hace un año, un 3,53 por ciento más que el pasado año. Con respecto al mes anterior, la afiliación a último día registró un leve descenso (0,19 por ciento), debido, al fin de la campaña navideña, situación que también se dio a nivel nacional (0,53 por ciento).

FORMACIÓN ADAPTADA

López Aragón ha afirmado que "estos resultados no son casuales, sino el reflejo de una hoja de ruta clara del Gobierno regional, basada en el diálogo social, el apoyo a los sectores productivos y una apuesta firme por la formación como herramienta clave para mejorar la empleabilidad".

Asimismo, ha querido subrayar la importancia del Plan Industrial que presentó ayer el presidente López Miras, "un plan ambicioso con el que también vamos a trabajar activamente desde el SEF, alineando nuestras políticas de empleo y formación para impulsar la actividad industrial y contribuir a la creación de más empleo estable, cualificado y de calidad en la Región de Murcia".

En este sentido, ha destacado que "la inversión en formación adaptada a las necesidades reales del tejido productivo está siendo determinante para que más personas accedan a un empleo estable y de calidad", y ha añadido que "las políticas activas de empleo y formación están dando resultados reales, especialmente entre los jóvenes y en sectores estratégicos para el crecimiento económico de la Región".