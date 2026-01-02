El Gobierno regional "tiene la intención" de sacar adelante los Presupuestos autonómicos de 2026

El consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, junto con el equipo directivo de la consejería y durante su comparecencia para hacer un repaso de las actuaciones de 2025 - CARM

El consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, ha asegurado que el Gobierno regional "tiene la intención de sacar adelante las cuentas de 2026".

Marín ha apuntado que mientras tanto siguen centrados en la ejecución de las de 2025 y "trabajando en la elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2026 mientras iniciamos el año con las cuentas de 2025 prorrogadas".

"Tal y como recoge la ley, la prórroga de los presupuestos es automática si no se aprueban antes del inicio del ejercicio. De esta manera se garantiza la continuidad y normalidad en la prestación de los servicios públicos", ha señalado, según informaron fuentes del Ejecutivo regional en una nota de prensa.

El consejero ha indicado que al cierre de 2025, el grado de ejecución de los presupuestos alcanza un 91,5 por ciento, un punto y medio más que durante el ejercicio anterior. Destacan la ejecución en los capítulos de gastos en bienes y servicios, que supera el 70 por ciento, y en inversiones reales, que con un incremento de más de 20 puntos es el capítulo que más crece y se aproxima a un grado de ejecución del 50 por ciento.

POLÍTICAS DE MODERACIÓN FISCAL

Las políticas de moderación fiscal y de simplificación administrativa del Gobierno regional generaron en 2025 un ahorro de 402 millones de euros para las familias de la Región al mismo tiempo que lograron una recaudación récord de 450 millones de euros.

Esos 402 millones de euros suponen un 11,4 por ciento más que en el ejercicio anterior, mientras que el incremento de la recaudación en los impuestos que gestiona la Comunidad alcanza un 17 por ciento con respecto al año 2024.

Marín, que ha subrayado estos datos en una comparecencia en la que ha ha hecho un repaso de la actividad de su departamento durante el recién concluido año 2025, ha indicado que la Región se ha mantenido como una de las comunidades que más creció durante 2025, con un aumento del Producto Interior Bruto (PIB) del 3,3 por ciento que supera al 2,9 por ciento de la media nacional.

"Estos datos confirman que las medidas de moderación fiscal protegen a las familias, dinamizan la economía regional y ayudan a fortalecer el Estado del Bienestar con más recursos para la sanidad, la educación y las políticas sociales. Frente al modelo del presidente Sánchez y su ministra de Hacienda, que estrangulan a las familias y asfixian la economía, el Gobierno regional apuesta por estimular la actividad económica", ha señalado.

REFERENTE EN LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

En 2025 se invirtieron más de 200 millones de euros en transformación digital y con el foco puesto en la Inteligencia Artificial y la ciberseguridad.

En lo que se refiere a la primera, la Consejería desarrolló la I Estrategia de Inteligencia Artificial de la Región, una hoja de ruta para aprovechar el potencial de esta tecnología que pone el foco en los ciudadanos y en la administración pública y, en particular, en el ámbito sanitario y educativo.

En cuanto a ciberseguridad, la inversión en 2025 se ha elevado hasta los 62 millones de euros, un refuerzo que incluye el apoyo a los ayuntamientos de menor tamaño de la Región o la puesta en marcha de un escudo para pymes.

Otro de los ejes del proceso de transformación digital es la política de atracción de inversiones tecnológicas, con más de media docena de grandes firmas tecnológicas que han anunciado su intención de instalarse en la Región o reforzar proyectos ya existentes. La presencia de estas grandes compañías tecnológicas va a suponer la creación de más de 2.500 puestos de trabajo, empleos que se caracterizan además por una mayor estabilidad y un elevado valor añadido.

ADMINISTRACIÓN MÁS EFICIENTE E INCLUSIVA

En 2025 se convocaron casi 800 plazas en el área de administración y servicios y se acaba de aprobar la Oferta de Empleo Público y la promoción profesional de los empleados públicos, que alcanza las 853 plazas con el objetivo de reforzar, rejuvenecer y dar mayor estabilidad a las plantillas de la administración pública.

"Este año también hemos asumido las subidas salariales de los empleados públicos, subidas que fija el Gobierno central y que tenemos que pagar las comunidades con nuestros propios recursos", ha indicado.

En el caso de la Región de Murcia, que ha sido una de las primeras comunidades que ha hecho efectivo el abono de la subida correspondiente al año 2025, este incremento supuso un coste de cerca de 100 millones de euros "que hemos tenido que afrontar con los escasos recursos de los que disponemos por culpa del modelo de financiación autonómica".

En lo que se refiere a la formación de los empleados públicos, y a través de la Escuela de Formación e Innovación de la Administración Pública (EFIAP), se han impartido más de 70 cursos en los que han participado casi 12.000 empleados públicos. El objetivo es mejorar el servicio público y "para esto hemos puesto en marcha este año el Plan Estratégico de Atención a la Ciudadanía", ha añadido el consejero.

Esta iniciativa, denominada Plan 'Implica2', cuenta con un presupuesto de un millón de euros e incluye mejoras en la atención en los canales tradicionales, como las oficinas de registro o el teléfono 012 y la puesta en marcha de novedosos canales de atención, como la Oficina Virtual de Atención al Ciudadano, que atiende mediante videollamadas, o la atención a través de servicios de mensajería como whatsapp o telegram.

RESOLUCIÓN DE LOS FONDOS EUROPEOS NEXT

En cuanto a la inyección de recursos al tejido económico, la Consejería cuenta con diversos instrumentos como las líneas Icref Financia 100 o Icref +Agro que gestiona el Instituto de Crédito y Finanzas de la Región (Icref) o los fondos europeos Next Generation, Feder y FSE.

La línea Icref Financia 100 es un instrumento financiero destinado a impulsar proyectos de inversión y a cubrir necesidades de capital circulante para autónomos y pymes que está dotado con 68 millones de euros de los que el Icref aporta la mitad.

Durante 2025, la línea Icref Financia 100 ha permitido impulsar 120 proyectos empresariales por valor de 17,7 millones de euros. El efecto inducido de esta línea es de 2,64 euros, lo que significa que por cada euro financiado a través de este instrumento se inyectan 2,64 euros en la economía regional.

La línea Icref +Agro, por su parte, está destinada de manera específica a pymes y autónomos del sector agroalimentario y está dotada con 30 millones de euros. En este 2025, y a través de esta línea, se han impulsado un total de 39 empresas o autónomos del sector agroalimentario con créditos por valor de 6,2 millones de euros. En este, el efecto inducido es de 3,08 euros.

También a través del Icref, y en colaboración con la Consejería de Fomento, se han concedido avales por valor de 4,6 millones de euros en el marco de la línea Aval Joven que han permitido ayudar a un total de 263 jóvenes a adquirir su primera vivienda.

En cuanto a los fondos Next Generation, y según los datos del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa correspondientes al mes de noviembre, la Comunidad ha resuelto un 78 por ciento de las convocatorias por valor de 717 millones de euros, un porcentaje que sitúa a la Región como una de las comunidades con mayor tasa de resolución y solo superada por Aragón y País Vasco.

El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) y el Fondo Social Europeo (FSE), por su parte, reflejan ya una inversión global de 234 millones de euros.

"Todos estos datos reflejan un año de una intensa actividad marcado por una gestión eficiente, seria y responsable que nos deja una Región de Murcia que crece por encima de la media nacional. Y lo hace gracias a las políticas de moderación fiscal y simplificación administrativa y a pesar de ser la comunidad peor financiada", ha concluído Marín.