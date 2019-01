González Veracruz: "Las críticas del PP sobre los PGE responden a posiciones electoralistas y demasiado falsas"

Publicado 17/01/2019 13:00:45 CET

MURCIA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PSOE en el Congreso de los Diputados, María González Veracruz, ha señalado este jueves que las críticas del PP a los Presupuestos Generales del Estado de Pedro Sánchez responden a "posiciones electoralistas y demasiado falsas".

Y es que la portavoz adjunta del PP en el Congreso, Isabel Borrego, acompañada del resto de diputados nacionales por Murcia, calificó este miércoles de "engaño" los PGE y lamentó que "cada murciano tenga que pagar 300 euros más de impuestos anuales", así como que "se dejen desatendidas reivindicaciones como la dotación para el Plan de Vertido Cero al Mar Menor".

"Resulta casi de broma escuchar al PP decir según que cosas, porque si repasamos los PGE y las faltas de inversiones y soluciones a los problemas de la Región en los siete años anteriores con respecto a los siete meses de Pedro Sánchez como presidente y de Diego Conesa como delegado del Gobierno, son la noche y el día", por tanto, ha subrayado González Veracruz, "darle la importancia justa".

Acompañada de la también diputada nacional Carmen Baños y de los senadores Juan Luis Soto y Francisco Oñate, ha querido dejar claro que durante los siete años del PP "no ha habido inversiones en la Región para garantizar el abastecimiento por desalación, y todas las enmiendas llevadas a los Presupuestos llevadas por el PSOE se han tumbado por el PP y Ciudadanos" y cuando hemos tenido épocas de sequía, con once meses sin agua del trasvase Tajo-Segura, "los deberes no estaban hechos".

En estos Presupuestos, ha enfatizado la diputada del PSOE, "los socialistas retomamos lo que ya hicimos con el anterior gobierno del PSOE, que es garantizar ese compromiso de duplicar el agua disponible desalada" y eso, ha apostillado, "se hace con inversiones".

Respecto al Mar Menor, González Veracruz ha pedido al Gobierno regional que "tenga un poco de pudor", porque son los que mayor responsabilidad tienen en la situación de la laguna salada, así como "lealtad y trabajo" para resolverlo.

Al respecto el senador del PSOE, Francisco Oñate ha indicado que el Gobierno de España tiene dinero para gastar en el Mar Menor, tanto en la mejora de playa, "sírvase como ejemplo que el Ministerio ha sometido a información pública el proyecto de acondicionamiento del paseo marítimo Miguel Hernández en Los Urrutias", como en la aplicación de medidas en la laguna, ya sea aplicar el modelo de desnitrificación de la UPCT o el de correntías, "a falta de que el Gobierno regional ponga encima de la mesa sus opciones de acuerdo".