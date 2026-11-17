La candidata del PSOE al Congreso de los Diputados por la Región de Murcia, María González Veracruz - PSRM-PSOE

ALGUAZAS (MURCIA), 17 (EUROPA PRESS)

La candidata del PSOE al Congreso de los Diputados por la Región de Murcia, María González Veracruz, ha anunciado que su partido quiere blindar en la Constitución la revalorización de las pensiones conforme al IPC, con el objetivo de que el mantenimiento de su poder adquisitivo quede protegido frente a cualquier cambio de Gobierno.

González Veracruz ha mantenido este martes un desayuno con personas mayores de Alguazas durante el que ha defendido "la importancia de proteger el poder adquisitivo de quienes han trabajado toda su vida", han informado desde el partido.

Asimismo, la cabeza de lista del PSOE en la Región, que ha resaltado que la pensión "no es un regalo" sino "un derecho que se han ganado después de toda una vida de trabajo", ha asegurado que las pensiones "no se tocan: se suben con los precios y se blindan en la Constitución".

Por otra parte, la candidata socialista ha apuntado que en la Región de Murcia desde 2018 la pensión media de jubilación ha pasado de 976 euros a 1.431 euros mensuales, creciendo más de 450 euros. "Con el modelo de revalorización del PP, una persona que cobraba 976 euros estaría cobrando ahora apenas 996 euros, es decir, tan solo 20 euros más", ha explicado.

González Veracruz ha explicado que, con el actual sistema, las pensiones se revalorizan cada enero conforme a la evolución de los precios, garantizando por ley el mantenimiento del poder adquisitivo. Además, ha subrayado que las pensiones mínimas han aumentado este año más de un 7 %, con incrementos superiores para algunas modalidades.

Frente a este modelo, González Veracruz ha criticado las declaraciones de la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, que afirmó que el sistema de pensiones "va a petar", así como las posiciones de Vox, que ha calificado el sistema público de pensiones de "zombi" y ha votado en contra de su revalorización en 2026, según ha dicho, "porque no están con los mayores, están con los fondos privados que quieren hacer negocio con el trabajo de toda una vida".

"Quienes cuestionan la viabilidad del sistema público y plantean modelos mixtos abren la puerta a que los fondos privados ganen terreno en un derecho que hemos construido entre todos. Nosotros defendemos unas pensiones públicas, dignas y garantizadas. Nuestros mayores merecen certezas, no mensajes que generen incertidumbre sobre su futuro", ha afirmado.

"El 29 de noviembre elegimos si gobiernan los que dicen que el sistema va a petar o los que lo blindamos. Se lo debemos a quienes levantaron este país", ha concluido la candidata socialista al Congreso.