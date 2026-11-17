González Veracruz (PSRM) destaca que 92 zonas rurales de la Región tendrán cobertura 5G con ayudas públicas - PSRM

MURCIA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata número uno del PSOE al Congreso de los Diputados por la Región de Murcia, María González Veracruz, ha destacado que 92 zonas rurales de la comunidad autónoma tendrán cobertura 5G gracias a las ayudas del programa estatal '5G Redes muy rurales', que contempla una inversión pública de más de 2,2 millones de euros.

La actuación permitirá llevar esta tecnología a enclaves de municipios como Fuente Álamo, Abanilla, Cehegín, Calasparra, Puerto Lumbreras, Mula, Moratalla, Bullas y Fortuna. La formación ha indicado que la Región de Murcia es la comunidad autónoma con mayor número de áreas beneficiadas en esta convocatoria, según ha señalado el PSOE.

González Veracruz ha explicado que las ayudas financiarán 16 emplazamientos a través de subvenciones a los operadores Orange España y Telefónica por más de 2,2 millones de euros, con las que se movilizará una inversión total superior a los 3,7 millones.

La candidata socialista ha señalado que las ayudas se dirigen a zonas que actualmente no cuentan con cobertura 4G ni 5G de ningún operador y en las que tampoco estaba previsto que llegara mediante despliegues comerciales en los próximos tres años.

"Hace pocos años, tener una buena conexión en un pueblo era cuestión de suerte. Tras unas inversiones históricas desde el Gobierno de España, vivir en una pedanía o en un pequeño núcleo rural no significa tener menos oportunidades", ha afirmado.

Asimismo, ha defendido que la conectividad permite, además de navegar o consumir contenidos audiovisuales, ofrecer nuevas posibilidades a agricultores que utilizan sensores para optimizar el riego, mejorar la atención sanitaria a distancia y facilitar el teletrabajo y el desarrollo de proyectos empresariales en municipios rurales.

De cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre, González Veracruz ha contrapuesto dos modelos de conectividad: "el del Gobierno progresista que sigue impulsando inversiones para llegar donde no alcanza la rentabilidad empresarial y otro que dejaría el despliegue tecnológico a expensas del mercado".

"Está en juego qué papel queremos que desempeñen las administraciones públicas en la transformación digital: si nos conformamos con que la cobertura llegue hasta donde le resulte rentable invertir al mercado o si seguimos impulsando inversiones para que las oportunidades de conectividad y tecnología alcancen a todo el territorio", ha concluido.