González Veracruz (PSRM): "El negacionismo pone en riesgo al Mar Menor y a todo el empleo de su entorno"

La candidata número uno del PSOE al Congreso de los Diputados por la Región de Murcia, María González Veracruz, en el mercado semanal de San Pedro del Pinatar - PSOE-PSRM

SAN PEDRO DEL PINATAR (MURCIA), 16 (EUROPA PRESS)

La candidata número uno del PSOE al Congreso de los Diputados por la Región de Murcia, María González Veracruz, ha visitado este lunes San Pedro del Pinatar donde ha resaltado el trabajo de los científicos que estudian el Mar Menor y que "llevan tiempo advirtiendo de que el cambio climático está detrás del aumento de las temperaturas de la laguna".

La socialista ha destacado que las danas "son cada vez más intensas y las lluvias torrenciales arrastran contaminación a través de las ramblas" por lo que considera que "negar a quienes investigan es poner en riesgo nuestro patrimonio y los puestos de trabajo que dependen de él", en relación a las declaraciones del presidente de Vox, Santiago Abascal, contra la existencia del cambio climático.

González Veracruz ha visitado el mercado semanal del municipio marmenorense donde ha destacado que "cuando el Mar Menor está bien, viene gente, se vende más y hay trabajo". "No podemos permitir que el negacionismo se convierta en una política pública. Aquí hablamos del futuro de nuestros comercios, de nuestros pescadores, de nuestros hosteleros y de las oportunidades de miles de familias", ha afirmado.

Para la candidata socialista, no basta con crear empleo, sino que hay que garantizar salarios dignos. Al hilo, ha señalado que el Gobierno de España ha elevado el salario mínimo interprofesional hasta los 1.221 euros mensuales, casi un 66 % más que en 2018.

"Especialmente en sectores como el comercio y la hostelería, cada subida del salario mínimo supone más capacidad de compra y más dinero circulando en nuestros pueblos. Es dinero que vuelve a los negocios y a la economía local", ha explicado.

En cuanto a las actuaciones para la protección del Mar Menor, González Veracruz ha indicado que el Gobierno central ha destinado casi 700 millones de euros a la recuperación de la laguna, y, concretamente, más de 18 millones de euros a San Pedro del Pinatar para su transformación urbana y medioambiental.

Así, la localidad es receptora de más de 11 millones de euros de Fondos Europeos para desarrollar proyectos estratégicos de movilidad, mejora de espacios públicos, equipamientos y digitalización hasta el año 2029. Además de otros 7 millones de euros del Plan de Inundaciones del MITECO destinados a mejorar el saneamiento en San Pedro del Pinatar para evitar que las aguas contaminadas lleguen a la laguna durante los episodios de lluvias intensas. También ha señalado los proyectos impulsados para reducir el impacto de las avenidas de agua que bajan por las ramblas.