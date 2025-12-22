El Gordo no deja nada en la Región que se conforma con el tercer premio y cuatro quintos

Varias personas ven como los niños del Colegio de San Idefonso cantan los números premiados durante la celebración del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, en el Teatro Real - Eduardo Parra - Europa Press

MURCIA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Sorteo de Navidad 2025 ha dejado un sabor agridulce entre las administraciones de lotería de la Región de Murcia, ya que solo cinco de ellas --de San Pedro del Pinatar, Cartagena, Murcia, Caravaca de la Cruz y Las Torres de Cotillas-- han podido repartir suerte en forma de décimos premiados correspondientes al tercer premio y cuatro quintos.

En concreto, la administración de la calle Gabriel Cañadas de San Pedro del Pinatar, conocida como El Perolo, ha vendido, según su representante, Sergio Zapata, un décimo del '90.693', agraciado con el tercer premio, además de varios quintos premios; en concreto, una decena del '23.112' y dos del '77.715'.

El gerente de El Perolo, Miguel Ángel Zapata, ha explicado que, por desgracia, que una administración trabaje mucho no significa que vaya a recibir la suerte. "Esto no es como ir al gimnasio, que sabes que si te esfuerzas al final tendrán un resultado positivo", ha dicho en declaraciones a Europa Press.

En Cartagena, ha sido la administración nº1 de la calle Mayor, la que ha vendido "unos cuantos" del tercer premio, según ha explicado uno de sus trabajadores, José Mosteiro, "todos por ventanilla".

En Caravaca de la Cruz, el gerente de la administración, Juan Flores, se ha enterado de que ha vendido décimos de un quinto premio, el '41.716', por los medios de comunicación. En concreto, ha despachado 10 décimos tocados por la suerte, todos el pasado verano y por ventanilla. "Estoy muy nervioso", ha afirmado entre risas.

Este número, también se ha vendido en Murcia, en concreto en la administración nº38, en Ronda de Garay.

La gerente de la administración de lotería de la calle Mayor de La Torres de Cotillas, Rosa Pérez, estaba "muy contenta" por haber contribuido a llevar la alegría a vecinos de su municipio y a Ceutí que han resultado agraciados con el último quinto premio, el 18.669 del que se han vendido "más de 300 décimos" tanto en el municipio como en Ceutí, la mayor parte a través de una vendedora ambulante.

"De este número no se ha devuelto nada", ha dicho Pérez, que lleva solo un año al frente de la administración y que ha dicho sentirse "muy feliz" de haber contribuido a llevar la suerte a los hogares del municipio.