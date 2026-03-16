'El Gordo' de la Primitiva reparte más de más de seis millones en Mazarrón (Murcia)

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MURCIA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un acertante de 'El Gordo' de la Primitiva validado en Mazarrón (Murcia) percibirá un premio de 6.758.571,46 euros como único acertante de primera categoría (cinco más uno) del sorteo celebrado este domingo 15 de marzo.

El boleto ha sido validado en la Administración de Loterías número 3, situada en Larga, 4, según la información facilitada a Europa Press por Loterías y Apuestas del Estado.

La combinación ganadora del sorteo de 'El Gordo de la Primitiva' celebrado ha estado formada por los números 30, 21, 11, 13 y 26. El número clave (reintegro) ha sido el 5. La recaudación del sorteo ha ascendido a 3.664.587 euros.

En el sorteo de El Gordo de la Primitiva del próximo domingo se pondrá en juego un fondo garantizado de 4.500.000 euros para los acertantes de Primera Categoría.