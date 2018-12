El gran árbol de la Navidad 'Hecho con tus sueños' ilumina Murcia

Publicado 01/12/2018 19:44:32 CET

MURCIA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Murcia ya está iluminada por el gran árbol de la Navidad 'Hecho con tus sueños', título de la canción de Funambulista que este año es el himno de las fiestas.

Pero la luz del árbol no se encendió hasta que la madrina, el alcalde y los niños no pronunciaron las palabras mágicas: 'Que la luz de la Navidad ilumine toda la ciudad'. A partir de ahí se produjo una explosión de luz, fuego y color, con los acordes de 'Hecho con tus sueños', que no dejará de sonar hasta el final de las fiestas.

El espectáculo dio comienzo a las 18.30 horas con la actuación de Funambulista, que interpretó 'Quiero que vuelvas', 'Ya verás', Esa luz' y 'Hecho con tus sueños', el himno de las fiestas.

Con la iluminación completada, llegó el momento de Rosa López, quien interpretó cinco canciones; 'Mi pequeño gran rey', 'Cada hombre y su Dios', 'Noche de paz' y 'Ave María', finalizando con la que actuó en Eurovisión representando a España, 'Europe*s living a celebration'.

Una vez concluida su interpretación musical, el Alcalde hizo entrega a la madrina de un obsequio de la ciudad como recuerdo de su participación en el encendido de la Navidad de Murcia este año y a continuación se dirigió a todos los murcianos para recordar la completa programación de actividades preparada para los próximos días junto al árbol de La Circular, con propuestas de todo tipo y para todas las edades, aunque, de forma significativa para los niños y niñas, grandes protagonistas de estas fiestas.

Tras una foto de familia sobre el escenario con Funambulista, Rosa López y Belter Souls, fue el turno de la actuación de estos últimos, con quienes concluyó el acto de encendido.