Los grupos parlamentarios reclaman un nuevo sistema de financiación autonómica más justo

CARTAGENA (MURCIA), 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Asamblea Regional ha aprobado con los votos a favor de todos los grupos parlamentarios y la abstención de Podemos el dictamen de la Comisión especial de Financiación Autonómica. En el documento, que contempla 24 propuestas, los grupos parlamentarios reclaman un nuevo sistema de financiación autonómica que sea más justo para la Región y "más transparente".

Durante el debate parlamentario, el diputado socialista Alfonso Martínez ha indicado que ha habido algunos aspectos sobre los que no se han llegado a acuerdos como la causa de la infrafinanciación. El parlamentario ha recordado que la Comunidad es la "comunidad autónoma en la que más ha crecido la deuda y la más incumplidora con los objetivos de déficit". Según ha dicho, el incremento de la deuda "no es por el sistema de financiación", ha dicho aludiendo al "despilfarro" durante la gestión del PP en la Región.

Por parte de VOX, Francisco Carrera, considera que lo que hay que reformar es el estado de las autonomías. "Cada vez hay más personas que creen que este estado genera desigualdades", ha indicado. El parlamentario ha señalado que es "imposible gestionar con criterios de igualdad", aunque a través del dictamen que han elaborado durante un año de trabajo en la comisión especial de Financiación Autonómica se busca un sistema que sea más justo. Aun así, según dice, "la peor sensación es que no podemos hacer nada y que no existen recursos para proyectar la Región de Murcia que queremos en el futuro".

La diputada de Ciudadanos, Valle Miguélez, por su parte, ha señalado que los puntos que se recogen en el dictamen deben ser la "fuerza, unión y cohesión que sirvan de base para un pacto regional". A su juicio, es el "momento de proporcionar soluciones, afrontar un proceso de reforma y de negociar un nuevo sistema basado en el principio de transparencia, equidad y suficiencia de recursos que garantice acceso a los servicios públicos fundamentales". La diputada ha insistido también en la necesidad de un Fondo Complementario de Nivelación extraordinario y de aplicación inmediata mientras se reformula el nuevo modelo que permitiría a la Región disponer de 270 millones de euros y de tener los mismos recursos económicos que las demás para afrontar la crisis sanitaria.

Por parte del PP, María Dolores Valcárcel ha instado a revisar de manera "urgente" el sistema de financiación a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y en tanto en cuanto entre en vigor el nuevo sistema, ha expuesto la necesidad de un fondo extraordinario de compensación, "de justicia financiera con las comunidades autónomas peor financiadas como son Murcia, Valencia y Andalucía".

Según ha dicho, los Presupuestos Generales del Estado recoge una partida de más de 13.000 millones de euros que podría destinarse a este fin y de los que llegarían a la Región 279 millones. La parlamentaria también ha señalado que mejorar la financiación autonómica depende, ahora, del Gobierno de Pedro Sánchez. "La pelota está en el tejado del PSOE", ha asegurado instando a los socialistas a que reclamen al Ejecutivo nacional un sistema financiero más "justo" para la Región.

El único partido que se ha abstenido en la votación del dictamen ha sido Podemos. Su diputado Rafael Esteban cree que el dictamen es "de acuerdos genéricos y de mínimos". Según ha dicho, no se habla de impuestos, "no contiene números, hablamos de deuda pero no hay números", ha dicho antes de añadir que entre 2002 y 2018 se han superado los 2400 millones de déficit. Sí que ha dicho estar de acuerdo en la configuración de los fondos, uno de garantía para los servicios públicos y otro de nivelación y ha indicado que también están a favor de eliminar el fondo de suficiencia "que tanto nos penaliza en los criterios".