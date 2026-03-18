La Guardia Civil desarticula un grupo criminal dedicado al robo de uva de mesa en fincas de Lorca y Totana

Imágenes asociadas a la operación 'Royalvid' de la Guardia Civil, que se ha saldado con la detención de cuatro personas como presuntas autoras de la sustracción de uva de mesa en explotaciones agrícolas de Lorca y Totana - GUARDIA CIVIL

LORCA (MURCIA), 18 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha desarrollado en la comarca del Guadalentín la operación 'Royalvid', que se ha saldado con la detención de cuatro personas como presuntas autoras de la sustracción de uva de mesa en explotaciones agrícolas de Lorca y Totana, según ha informado la Benemérita.

El Equipo ROCA contra robos en el campo ha esclarecido hasta el momento cinco hechos delictivos y ha recuperado dos toneladas de uva de mesa sustraída en diversas fincas, quehan sido devueltas a sus propietarios junto a los envases utilizados para su transporte.

La operación comenzó en septiembre de 2025 tras el inicio de la campaña de recolección, momento en el que los agentes establecieron un dispositivo de prevención coordinado con las patrullas de Seguridad Ciudadana para cubrir las explotaciones de cultivo de toda la comarca.

Los investigadores constataron que el grupo delictivo realizaba vigilancias previas en zonas rurales para seleccionar objetivos con escasas medidas de seguridad y ubicados en áreas con múltiples vías de escape para facilitar la huida.

Los arrestados empleaban vehículos de gran capacidad de carga y utilizaban la fuerza contra vallados y puertas para acceder al interior de las fincas, de donde extraían centenares de kilos de fruta con gran rapidez para su posterior venta en mercadillos y fruterías.

El Instituto Armado mantiene la operación abierta y ha procedido también a la incautación de las herramientas empleadas durante la actividad por parte de los detenidos, quienes poseen antecedentes policiales por delitos de similar naturaleza.