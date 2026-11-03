La Guardia Civil descarta la presencia de explosivos en el vuelo que aterrizó en Murcia con aviso de bomba

El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, en el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia por el aviso de bomba en un vuelo procedente de Mánchester- DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

MURCIA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, ha anunciado que la Guardia Civil no ha encontrado explosivos en el avión de Ryanair procedente de Mánchester que este martes aterrizaba en el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia a las 10.30 horas y sobre el que habían dado un aviso de bomba.

Lucas ha explicado que se ha activado el protocolo de seguridad y se han movilizado los servicios de emergencia y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y se ha constituido en el aeropuerto un comité de crisis.

Los 114 pasajeros y los 7 tripulantes han sido dirigidos a una zona aislada para hacerles controles de seguridad. TEDAX de la Guardia Civil procedentes de Alicante han inspeccionado el avión sin encontrar ningún tipo de explosivo por lo se ha descartado la amenaza. Además de Guardia Civil y Policía Nacional, se han movilizado efectivos de bomberos y sanitarios del '1-1-2'.

Asimismo, ha señalado que la actividad del aeropuerto se ha reanudado y que va a funcionar "con total normalidad".