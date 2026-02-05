La Guardia Civil desmantela en Archena un grupo delictivo que cultivaba gran cantidad de marihuana 'indoor'

Sucesos.- La Guardia Civil desmantela en Archena un grupo delictivo que cultivaba gran cantidad de marihuana - GUARDIA CIVIL MURCIA

ARCHENA (MURCIA), 5 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de la Región de Murcia ha detenido en Archena, en el marco de la operación 'Red Glove-El Paso', a los ocho integrantes de un grupo delictivo como presuntos autores de los delitos de pertenencia a grupo criminal, cultivo o elaboración de drogas y defraudación de fluido eléctrico.

Además, han desmantelado cuatro invernaderos tipo 'indoor' instalados en viviendas y naves industriales, que tenían en distintas fases de cultivo un millar de plantas de marihuana, según han informado fuentes de la Benemérita.

Las actuaciones se iniciaron en octubre del pasado año, cuando efectivos de Prevención de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil abrieron la operación para verificar una serie de indicios sobre la producción ilícita de marihuana en el municipio de Archena.

Los agentes del Área de Investigación establecieron un dispositivo que permitió ubicar cinco inmuebles en el casco urbano archenero en los que se cultivaba, presuntamente, marihuana de forma ilícita. Poco después, tras estos indicios, los investigadores identificaron a un nutrido grupo de personas que dirigían los invernaderos de cannabis.

Una vez obtenidos todos los indicios necesarios, la Guardia Civil ha efectuado la entrada y el registro de cuatro viviendas y una nave industrial en Archena, en las que se han desmantelado cuatro invernaderos tipo 'indoor' en los que se halló, en distintas fases de cultivo, un millar de plantas de marihuana que fueron incautadas, junto con los sofisticados dispositivos de iluminación, calefacción, riego y ventilación, así como una escopeta de aire comprimido y efectivo.

Los registros culminaron con la detención los ocho integrantes del grupo delictivo como presuntos autores de los delitos de pertenencia a grupo criminal, cultivo o elaboración de drogas y defraudación de fluido eléctrico.

De la investigación se desprende que el grupo delictivo ahora desarticulado tenía la capacidad de cultivar varios miles de plantas de marihuana anualmente, la cual era distribuida envasada al vacío a otros grupos delictivos para su venta.