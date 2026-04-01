La Guardia Civil detiene a un agente de seguros por estafar a una veintena de clientes en Murcia

1074604.1.260.149.20260401120824 Dos agentes de la Guardia Civil custodian al detenido - GUARDIA CIVIL

MURCIA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en Murcia a un agente de seguros como presunto autor de los delitos de estafa y falsedad documental, tras detectar que presuntamente cobraba pólizas de automóvil que nunca llegaba a tramitar, según ha informado la Benemérita.

La investigación, denominada operación 'Redargo', se inició a principios de 2026, cuando varios conductores descubrieron que carecían del seguro obligatorio al ser denunciados en controles de tráfico o tras sufrir siniestros viales.

Hasta el momento, los agentes han localizado a una veintena de víctimas, aunque no se descarta que el número de afectados sea superior.

El 'modus operandi' del detenido consistía en captar clientes en una pedanía de Murcia ofreciéndoles seguros de coche. El corredor solicitaba que los pagos se realizaran directamente a su cuenta personal o en mano bajo la promesa de tramitarlos posteriormente con las compañías.

Sin embargo, el arrestado se apropiaba del dinero y los vehículos quedaban sin cobertura legal.

Tras recabar los indicios necesarios, el Instituto Armado localizó al sospechoso, sobre quien además pesaba una requisitoria judicial en vigor por otros hechos anteriores.

El detenido ha sido puesto a disposición judicial por las irregularidades cometidas en el ejercicio de su actividad profesional.

La Guardia Civil recomienda a quienes hayan contratado seguros recientemente a través de intermediarios que verifiquen la validez de sus pólizas con las aseguradoras.

Asimismo, ha habilitado el teléfono del Puesto Principal de Santomera ('968 277 135') para que posibles nuevas víctimas puedan denunciar los hechos.