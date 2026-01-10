La Guardia Civil detiene a dos hombres por el atraco a un salón de juegos en Águilas (Murcia)

Imágenes de las cámaras de seguridad del local - GUARDIA CIVIL

MURCIA 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Región de Murcia, en el marco de la operación 'BITUTI', ha detenido a dos hombres como presuntos autores de delito de robo con violencia e intimidación, ocurrido en octubre pasado, en un salón recreativo del municipio de Águilas.

La investigación se inició cuando la Guardia Civil fue alertada de un atraco, cometido por dos encapuchados en un establecimiento de ocio del municipio de Águilas. La empleada pulsó el botón del 'pánico' mientras dos hombres entraban violentamente al local.

La Guardia Civil se entrevistó con los testigos y conoció la cronología del asalto que se inició de forma sorpresiva cuando dos individuos encapuchados entraron de forma veloz al establecimiento. Mientras uno se introducía detrás de la barra, donde se encontraba la empleada, y se hacía con la caja registradora, el otro amenazaba a los clientes machete en alto.

VARIOS EVITARON QUE EL ROBO SE CONSUMASE

Uno de los allí presentes, no dudó en abalanzarse sobre el individuo armado, momento en el que se produjo un forcejeo que finalizó cuando los asaltantes lograron abandonar el local con la caja registradora.

Sin embargo, junto a otros clientes, este vecino siguió a los delincuentes en su huida, lo que hizo que tuvieran que abandonar precipitadamente el cajón de la caja registradora, que tiraron antes de continuar su fuga, lo que permitió la recuperación de la totalidad del dinero.

La investigación desarrollada por la Guardia Civil ha culminado recientemente con la identificación, localización y detención de dos hombres como presuntos autores de delito de robo con violencia e intimidación.