La Guardia Civil detiene a dos personas por robar ganado en granjas de la comarca del Noroeste

1075324.1.260.149.20260406134928 Un agente junto a uno de los animales sustraídos - GUARDIA CIVIL

El uso de bolos electrónicos resultó determinante para rastrear y verificar la procedencia exacta de los animales CARAVACA DE LA CRUZ (MURCIA), 6 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido a dos personas como presuntas autoras de un delito de robo con fuerza en explotaciones ganaderas de los municipios murcianos de Caravaca de la Cruz y Moratalla, según han informado la Benemérita.

La investigación, enmarcada en la operación 'Cabezo Gordo' y liderada por el Equipo ROCA, especializado en robos en el campo, ha permitido la recuperación de la práctica totalidad del ganado sustraído, que ya ha sido devuelto a sus propietarios.

Las pesquisas comenzaron el pasado febrero tras detectarse varios robos en los que se empleó la fuerza contra cerramientos y anclajes de las granjas.

Los autores realizaban vigilancias previas para estudiar accesos y vías de escape, materializando los robos en horario nocturno para evitar testigos.

Una vez cometido el robo, trasladaban a los animales a un punto de 'enfriamiento' en el municipio de Calasparra, con el objetivo de ocultarlos antes de darles salida en el mercado ilícito a través de canales de restauración o ganaderos locales sin la debida trazabilidad sanitaria.

El éxito de la operación ha radicado en el uso de la tecnología aplicada a la ganadería. Los investigadores localizaron parte de las corderas sustraídas en inspecciones realizadas en el municipio de Alcantarilla.

El uso de bolos electrónicos --cápsulas tecnológicas de identificación permanente-- resultó determinante para rastrear y verificar la procedencia exacta de los animales, que habían sido vendidos a un precio muy inferior al de mercado.

BALANCE DE LA OPERACIÓN

La operación, que forma parte del Plan contra las sustracciones en explotaciones agrícolas y ganaderas, se ha saldado por el momento con dos detenciones y el esclarecimiento de dos robos con fuerza.

La Guardia Civil ha contado con el apoyo de la Patrulla de Protección de la Naturaleza para las inspecciones técnicas en las granjas donde se halló el ganado ilícito. Las diligencias policiales y los detenidos han sido puestos a disposición judicial.