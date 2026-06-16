La Guardia Civil detiene a un experimentado delincuente por el robo en un colegio de Cieza

1096608.1.260.149.20260616123510 Detenido por el robo en un colegio de Cieza - GUARDIA CIVIL

CIEZA (MURCIA), 16 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local de Cieza, ha desarrollado una investigación que ha concluido con la detención de un experimentado delincuente como presunto autor de un delito de robo con fuerza cometido en un colegio del municipio.

La investigación se inició cuando el director de un centro educativo ubicado en Cieza denunció el robo cometido en sus instalaciones, según ha informado la Benemérita.

Además de sustraer varias televisiones y material digital valorado en unos 3.500 euros, se produjeron cuantiosos daños materiales por rotura de puertas y ventanas.

El instituto armado inició una serie de indagaciones y obtuvo imágenes de las cámaras de videovigilancia del colegio, lo que permitió detectar la presencia de un individuo que, después de merodear por la zona, accedía al recinto.

En las imágenes también aparecía sacando del colegio altavoces, una pizarra digital y varias televisiones, ayudado por una carretilla.

Las pesquisas en torno a este primer sospechoso resultaron positivas cuando la Guardia Civil supo que, ese mismo día, un conocido y experimentado delincuente había sido identificado por la Policía Local de Cieza, con la misma vestimenta, lo que permitió su identificación.

Se estableció un dispositivo de búsqueda que, días más tarde, resultó positivo cuando fue sorprendido deambulando, de forma sospechosa, por una zona de estacionamiento de vehículos.

Al percatarse de la presencia policial huyó, pero fue alcanzado y detenido. Se trata de un hombre, de 48 años y con un abultado historial delictivo al que se atribuye la presunta autoría de delito de robo con fuerza.

La investigación para recuperar los objetos robados continúa abierta.