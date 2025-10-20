La Guardia Civil detiene a un hombre por el robo de una cocina comercial en un restaurante de Cieza (Murcia)

CIEZA (MURCIA), 20 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido a un hombre como presunto autor del robo de una cocina industrial valorada en más de 2.000 euros de un establecimiento de hostelería ubicado en el centro comercial de Cieza (Murcia), según informaron fuentes de la Benemérita en un comunicado.

La investigación se inició cuando los propietarios de un restaurante denunciaron ante el Instituto Armado la sustracción de la cocina cuando el electrodoméstico, de grandes dimensiones, se encontraba en la puerta a expensas de ser instalado en el local.

En una de las grabaciones de las cámaras del centro comercial, los guardias civiles observaron la presencia de una furgoneta estacionada en la zona trasera, destinada a la carga y descarga de los establecimientos de hostelería. Del vehículo bajaron dos personas, se dirigieron al lugar donde se encontraba la cocina, la cogieron y la subieron al furgón.

Hasta el momento, la Guardia Civil ha identificado, localizado y detenido a uno de los sospechosos, si bien la investigación continúa abierta hasta el total esclarecimiento de los hechos.