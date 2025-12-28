Guardia Civil detiene in fraganti en San Javier a un delincuente que sustraía bicicletas eléctricas

Imagen del ladrón escapando con una e-bike robada - GUARDIA CIVIL

MURCIA 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Región de Murcia ha desarrollado en San Javier la operación 'Elecbike', una investigación enmarcada en el 'Plan comercio seguro' y dirigida a esclarecer una serie de delitos relacionados con la sustracción de bicicletas en una zona comercial del municipio costero, que ha culminado con la detención in fraganti del presunto autor de los hechos.

Durante la operación, los guardias civiles han esclarecido una decena de delitos contra el patrimonio y han recuperado parte de los vehículos sustraídos, que ya han sido devueltos a sus propietarios.

Efectivos de Prevención de Seguridad Ciudadana de la Benemérita abrieron la operación el pasado mes de noviembre para investigar una serie de delitos contra el patrimonio cometidos en una céntrica calle de Santiago de la Ribera con un modus operandi y unos objetos sustraídos muy concretos, unos hechos que generaron cierta alarma social a los vecinos.

Se trataba de hurtos y robos con violencia e intimidación cometidos en esta popular avenida a plena luz del día, en las horas de mayor afluencia de personas. El objetivo era la sustracción de bicicletas eléctricas de vecinos y clientes de los comercios que dejaban estacionadas a lo largo de la avenida y del paseo marítimo.

La mayoría de las bicicletas se sustraían aprovechando el menor descuido de sus usuarios, aunque contaran estas con medidas de seguridad, unos delitos que alertaron a los investigadores por su sucesión en una misma franja horaria y lugar concreto.

Conforme avanzó la investigación, los guardias civiles comprobaron que tras todos estos delitos se encontraba un joven que llegó a incrementar su actividad y a alterar su modus operandi, detectando una transición delictiva desde los hurtos al descuido hasta robos con violencia e intimidación, principalmente a personas de edad avanzada, a las que asaltaba por la espalda, las empujaba y golpeaba hasta que se hacía con el vehículo y las pertenencias de la víctima y huía del lugar.

Los guardias civiles detectaron que se trataba de un escurridizo delincuente, que tomaba medidas de seguridad para evitar ser detectado e intentaba ocultar su rostro con gorra y gafas de sol para no ser vinculado a la actividad delictiva, por lo que se estableció una serie dispositivos de vigilancia para intentar sorprender al sospechoso.

Uno de estos dispositivos dio sus frutos poco después, cuando la Guardia Civil sorprendió al ladrón con las manos en la masa, mientras intentaba sustraer otra bicicleta eléctrica estacionada en la avenida. Entre sus pertenencias, los investigadores hallaron una sierra metálica, al parecer, utilizada para apoderarse de las bicicletas.

Los guardias civiles detuvieron in fraganti al sospechoso, como presunto autor de los delitos de hurto, robo con violencia e intimidación y estafa. Además, averiguaron que el efectivo obtenido a cambio de vender las bicicletas sustraídas lo destinaba al consumo de sustancias estupefacientes.

Con el desarrollo de la operación 'Elecbike', enmarcada en el 'Plan comercio seguro', hasta el momento, la Benemérita ha esclarecido una decena de delitos, aunque no se descarta que esta cifra pueda aumentar.