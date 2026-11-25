La Guardia Civil esclarece una estafa de 3.500 euros mediante el engaño del "hijo en apuros" - GUARDIA CIVIL

MURCIA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha esclarecido un delito de estafa de 3.500 euros cometido mediante el método conocido como "hijo en apuros", por el que un vecino de Murcia recibió un mensaje de WhatsApp de un número desconocido cuyo remitente se hizo pasar por su hijo para solicitarle dinero con urgencia.

La investigación se inició a raíz de la denuncia presentada por la víctima, quien explicó que había recibido un mensaje de un teléfono que no tenía registrado entre sus contactos. En la conversación, el interlocutor le manifestó que tenía un problema que le impedía utilizar su número habitual y le pidió que le enviara 3.500 euros, según ha informado la Guardia Civil.

Convencido de que estaba hablando con su hijo, el padre realizó una transferencia bancaria a la cuenta facilitada por el supuesto familiar. Sin embargo, posteriormente comprobó que el interlocutor no era realmente su hijo y que había sido víctima de una estafa, por lo que denunció los hechos de forma telemática a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil.

A partir de la denuncia, los agentes de la CiberComandancia realizaron las correspondientes pesquisas sobre las comunicaciones mantenidas y la cuenta bancaria receptora de la transferencia. El análisis de los movimientos financieros permitió determinar que, tras recibir los 3.500 euros, el dinero fue desviado posteriormente hacia una plataforma de criptomonedas, lo que dificultaba su trazabilidad y la determinación de su destino final.

Las investigaciones permitieron identificar al titular de la cuenta receptora y situar como presunto responsable de los hechos a un vecino de Hernani (Guipúzcoa). Durante las actuaciones, el Equipo @ de Guipúzcoa colaboró con la CiberComandancia en la toma de manifestación del investigado, que fue incorporada a las diligencias.

Como resultado, la Guardia Civil ha esclarecido un delito de estafa y ha puesto las diligencias practicadas a disposición de la autoridad judicial competente de San Sebastián.

RECOMENDACIONES PARA EVITAR EL FRAUDE

La Guardia Civil recomienda desconfiar de los mensajes recibidos desde números desconocidos en los que familiares soliciten dinero de manera urgente, especialmente cuando aleguen que no pueden utilizar su teléfono habitual.

En estos casos, aconseja comprobar la identidad del interlocutor a través de una segunda vía de comunicación, como una llamada al número conocido del familiar, antes de realizar cualquier transferencia. También recomienda no dejarse llevar por la urgencia o la presión temporal y verificar los datos de la cuenta bancaria antes de autorizar un pago.

La CiberComandancia de la Guardia Civil facilita, a través de la Sede Electrónica, un canal telemático para comunicar y presentar denuncias relacionadas con determinados delitos, entre ellos estafas y cargos fraudulentos cometidos por medios informáticos. Este servicio está disponible las 24 horas del día.