La Guardia Civil finaliza la operación 'Crepúsculo' con el esclarecimiento de medio centenar de delitos - GUARDIA CIVIL MURCIA

MURCIA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Región de Murcia ha finalizado la segunda fase de la operación 'Crepúsculo', donde se desarticuló un grupo delictivo dedicado a cometer robos en viviendas, con el esclarecimiento de medio centenar de hechos delictivos cometidos tanto en la Región como en la provincia de Alicante.

Los investigadores de la Benemérita han esclarecido alrededor de 50 delitos de robo con fuerza cometidos en viviendas de los municipios murcianos de Lorca, Puerto Lumbreras, Santomera, Las Torres de Cotillas, Beniel, Águilas y Totana, así como en Guardamar del Segura, Dolores y Almoradí de la provincia de Alicante, según informaron fuentes de la Benemérita en una nota de prensa.

La operación se abrió a finales del pasado año, cuando la Guardia Civil detectó un aumento de hechos delictivos, concretamente robos con fuerza en interior de viviendas, en distintas pedanías de Lorca y Puerto Lumbreras, unos hechos que generaron cierta alarma social, han indicado.

Los autores realizaban un estudio previo de sus objetivos y, tras comprobar que no había nadie en las viviendas, accedían a las mismas rompiendo el vallado perimetral y forzando los sistemas de seguridad, como rejas de ventanas y puertas, y circuitos cerrados de televisión.

Una vez en el interior del inmueble, los autores registraban todas las estancias con rapidez para apoderarse de dinero y joyas, aunque en alguno de los robos sustrajeron también equipos tecnológicos.

Conforme avanzaba la operación, se iban produciendo otros hechos delictivos atribuibles al mismo grupo criminal, que permitió a los investigadores establecer conductas, en cuanto horarios, modus operandi y zonas de actuación de los autores, lo que también permitió anticipar los movimientos del grupo criminal.

COLABORACIÓN CON LA POLICÍA LOCAL DE LORCA

En febrero, los investigadores detectaron la presencia en Lorca de un vehículo utilizado por los sospechosos. Los guardias civiles, con la colaboración de varias unidades de la Policía Local de Lorca, establecieron un dispositivo de vigilancia en la zona donde se cometían los hechos delictivos investigados que culminó con la localización y detención de los tres sospechosos, tras una huida de estos a gran velocidad, conduciendo de manera temeraria y poniendo en riesgo al resto de usuarios de la vía, en la que llegaron a colisionar con varios vehículos policiales.

Los guardias civiles iniciaron la segunda fase de la operación, tras poner a disposición judicial a los detenidos, con la finalidad de esclarecer todos los hechos delictivos cometidos por el grupo delictivo desarticulado.

El análisis de toda la información obtenida por los investigadores ha permitido esclarecer medio centenar de hechos delictivos cometidos desde finales de 2023 hasta las detenciones en febrero de 2025 en distintos municipios de la Región de Murcia y de la provincia de Alicante.