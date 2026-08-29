La Guardia Civil intercepta a 57 migrantes de la embarcación que ha tocado tierra hoy en Cala Dorada

MURCIA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha interceptado a un total de 57 personas migrantes procedentes de la embarcación que ha tocado tierra esta mañana en Cala Dorada, en el Parque Regional de Calblanque, término municipal de Cartagena.

Desde la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia informa que, tras recibir atención sanitaria, los migrantes interceptados serán entregados a la Policía Nacional.

Paralelamente, se van a iniciar los correspondientes procedimientos de expulsión. Fuentes de la Delegación del Gobierno confirma que la Guardia Civil mantiene el operativo de vigilancia en la zona.