La Guardia Civil intercepta un coche alquilado con cerca de tres kilos de marihuana en San Pedro (Murcia)

1046534.1.260.149.20260128123953 Droga y una pistola de juguete figuran entre los efectos intervenidos - GUARDIA CIVIL

SAN PEDRO DEL PINATAR (MURCIA), 28 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido en San Pedro del Pinatar (Murcia) al conductor de un turismo alquilado que portaba cerca de tres kilos de marihuana, como presunto autor de un delito contra la salud pública, por tráfico de drogas, según informaron fuentes de la Benemérita en un comunicado.

Esta actuación se inició cuando patrullas de Prevención de Seguridad Ciudadana realizaban un control de personas y vehículos en la carretera N-322, a la altura de un conocido centro comercial ubicado en San Pedro del Pinatar.

Los guardias civiles detectaron la presencia de un coche que realizaba unos movimientos extraños que resultaron sospechosos, con lo que le dieron el alto, pero el conductor continuó la marcha haciendo caso omiso de las indicaciones.

Unos metros más adelante, los agentes detuvieron el vehículo. Dentro, el único ocupante, de 29 años, nacionalidad francesa y francoparlante, alegó no entender español.

La Guardia Civil comprobó que el coche era de alquiler, así como que del interior emanaba un fuerte olor a marihuana, por lo que se procedió a su registro. Debajo del asiento del conductor, los agentes localizaron una bolsa con 17 gramos de marihuana y, bajo el del copiloto, una pistola de juguete.

En otros lugares del habitáculo se localizaron tres teléfonos móviles y en el maletero tres paquetes envueltos en plástico y cinta de embalar.

El conductor informó a los agentes de que su contenido era tabaco de liar, pero en realidad eran cerca de tres kilos de marihuana seca que resultó incautada.