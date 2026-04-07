La Guardia Civil investiga el abandono ilegal de residuos de amianto en calles de Águilas

Depósitos de amianto abandonados en la calle - AYUNTAMIENTO DE ÁGUILAS

ÁGUILAS (MURCIA), 7 (EUROPA PRESS)

El Seprona de la Guardia Civil y la Policía Local de Águilas han iniciado una investigación para identificar a los responsables del abandono de depósitos y tuberías de amianto en diversos puntos de la localidad en las últimas dos semanas, según ha informado el Ayuntamiento.

Desde el Consistorio han recordado que, según establece la Ordenanza Municipal de Limpieza, "los residuos y escombros que contengan amianto y los pararrayos radiactivos retirados de domicilios particulares deberán entregarse a un gestor autorizado".

Asimismo, el Ayuntamiento ha señalado que, debido a su peligrosidad para la salud pública y el medio ambiente, este tipo de materiales no pueden ser tratados como basura convencional ni, bajo ningún concepto, ser depositados en la calle o en el entorno natural.

Las sanciones previstas por el incumplimiento de la ordenanza en materia de limpieza oscilan entre los 300 y los 2.000 euros. No obstante, la Concejalía ha advertido de que, al tratarse de materiales catalogados como peligrosos, la cuantía de la multa podrá elevarse hasta 20.000 euros.