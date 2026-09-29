La Guardia Civil investiga en Bullas a la propietaria de un perro por delito de abandono animal

Estancia donde la propietaria mantenía al perro - GUARDIA CIVIL

BULLAS (MURCIA), 29 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha investigado a una vecina de Bullas (Murcia) como presunta autora de un delito de maltrato y abandono de animales, tras descubrir que mantenía a su perro encerrado en un garaje en lamentables condiciones higiénico-sanitarias.

La actuación, enmarcada en la operación 'Huella', se inició a raíz de la denuncia de un ciudadano que alertó del estado del animal, según ha informado la Benemérita.

Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) se desplazaron al lugar, donde constataron un fuerte hedor y comprobaron cómo los orines del perro rezumaban por debajo de la puerta hacia zonas comunes de la comunidad de vecinos.

Tras inspeccionar el recinto junto a la propietaria, los guardias civiles localizaron al can entre gran cantidad de heces. Aunque el perro no presentaba signos directos de desnutrición, los agentes detectaron claros indicios de abandono, como un crecimiento desmesurado de las uñas y calvas con pérdida de pelo en distintas partes de su cuerpo.

Ante estos hechos, el SEPRONA procedió a la instrucción de diligencias contra la dueña por un presunto delito de maltrato animal.