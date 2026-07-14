La Guardia Civil investiga la carga de combustible en una embarcación en la playa de El Portús

Archivo - Imagen de recurso de un agente de espaldas - GUARDIA CIVIL - Archivo

CARTAGENA (MURCIA), 14 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha abierto una investigación para localizar a un grupo de personas que este lunes por la tarde cargó garrafas de combustible en una embarcación en la playa de la Rambla del Portús, en Cartagena, a la vista de los bañistas.

Tras recibir el aviso de los testigos, el Instituto Armado desplegó un dispositivo con medios marítimos y terrestres para localizar la embarcación ante la sospecha de que se trate de una narcolancha o que pueda estar destinada al tráfico de personas.

Por el momento, no se ha producido ninguna detención relacionada con estos hechos, por lo que la investigación se mantiene abierta, según han informado fuentes de la Benemérita.